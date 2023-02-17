學者：美中互為第一挑戰 台海是「最粗紅線」

淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授馬準威探討「中立化」，他指出歐蘭群島與奎高城都不是以國家身分取得中立地位。（記者廖士鋒／攝影）

兩岸爆發戰爭的危險性，近年來備受國際關注，而學者認為，美中互為第一挑戰，台海是雙方的「最粗紅線」，而台灣應該實行「負責任和有原則的避險」，若是台北認為自身對美中雙方的重要性完全相同則很可能是誤判。

二十一世紀基金會17日假台大醫院國際會議中心舉行「台海安全論壇」，下午進行的專題討論，邀集多位學者專家討論各領域安全議題。台灣大學政治學系教授張登及提到，美中在體系與秩序變動下，未來第一變數就是美中競爭，大陸追求百年復興，美國要維持百年第一，所以互為第一挑戰，台海議題剛好是在此之下的「最粗紅線」。

他指出，美中的對抗性結構目前面臨一些僵局，使得紅線面對「護欄」掏空問題。張登及倡議，在美中對抗長期化卻又難以獲知短期勝負的情況下，台灣的避險應該要更精密，即「負責任和有原則的避險」，避免承擔弱小行為者無法承擔的風險跟責任，降低競爭中大國對於小行為者行為「不可預期性」的認知。

張登及強調，如果台北認為台海對美中的重要性和迫切性相同是誤判，且這樣的誤判欠缺責任感。他呼籲台灣對競爭各方的意圖跟能力要有敏銳掌握，各主要政治力量對權力平衡跟台灣生存策略也需要有基本共識。他強調，負責任避險是「不軟弱、不對抗，對話與防衛雙管齊下」。

東吳大學講座教授朱雲鵬則提到，現在所有媒體都在談「備戰」、「布雷」、延長兵役、飛彈，包含討論他弟弟（指已故中研院院士朱雲漢）生前最後一篇最重要的在天下雜誌的文章。他強調，「99%的媒體都在談備戰，怎麼會不打仗？」他表示，我們應當做的是避戰，就是「交流、談判、異中求同」。

前空軍官校校長田在勱則指出，2022年眾議院議長裴洛西 （Nancy Pelosi）訪台、共軍圍台軍演時，那段期間海軍有「不少艘軍艦在沿海跟老共的船對峙」，空軍有「高百分比」飛行員都看到共機。他直言，「以我這麼多年經驗，真正作戰的時候美國會協助我們，但是不會出兵，如果打輸了它丟了就跑，像越南 、阿富汗 」。

淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授馬準威則針對「中立」議題表示，當台灣尋求中立化時會碰到直接問題，就是「中立國」繞不過去兩岸關係。但他指出，芬蘭境內歐蘭群島（Aland Islands）就是一個中立化的政治實體，「這是一種啟發」；此外，曾是中立化城市的「奎高城」（Cracow）也在19世紀初獲得普魯士、奧地利與俄國的共同保證。