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星雲法師辭世 證嚴致唁文盼佛光不滅

中央社台北6日電
星雲法師5日辭世，享耆壽97歲。慈濟基金會證嚴法師今天發布致唁文。(美聯社)
星雲法師5日辭世，享耆壽97歲。慈濟基金會證嚴法師今天發布致唁文。(美聯社)

星雲法師5日辭世，享耆壽97歲。慈濟基金會證嚴法師今天發布致唁文，細數星雲法師功績，並感念他在花蓮慈濟醫院第一次動土典禮時的虔心祝福，盼其佛光長明不滅，照耀於後世。

佛光山開山宗長、國際佛光會創辦人星雲法師5日辭世，享耆壽97歲。星雲法師出生於中國江蘇，1949年遷居台灣，1967年開創佛光山，以多角化經營致力推動「人間佛教」。

慈濟基金會今天於官方網站特地換上星雲法師的剪影，並寫下「佛光山創辦人星雲大師捨報圓寂」，表達對其尊崇與悼念。

慈濟基金會晚間發布「悼念星雲大師圓寂致唁文」，證嚴法師在文中細數星雲法師弘揚人間佛教，全球創建300餘所寺院，並創辦學校、成立媒體及基金會，更有4000餘萬字的佛法著作。

證嚴法師提到，猶記1983年，於花蓮國福里舉行慈濟醫院第一次動土典禮，星雲法師應邀前來，並虔心祝福這座匯聚無數善心人士的醫院得以儘早完工啟業，嘉惠病苦眾生；星雲大師對慈濟的愛護勉勵，銘感於心。

證嚴法師表示，感佩星雲法師一生秉持佛陀教法，以出世之心行入世志業的精神，堪為典範；深信法師的智慧佛光，將長明不滅，照耀於後世，為世間帶來光明，為迷茫眾生指引方向，度化人心，續佛慧命。

星雲法師 星雲大師

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