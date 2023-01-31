睽違三年 台灣迅速成軍參加阿拉伯醫療展

台灣重回全球醫療展，爭取全球醫療市場，以及穆斯林世界的龐大商機。（台灣觀光醫療發展協會提供）

全球規模第二、中東最大的第48屆阿拉伯醫療展因為疫情 停辦3年，30日起到2月2日在阿拉伯聯合大公國杜拜開幕，其中台灣館由台灣觀光 醫療發展協會等各界積極爭取下，迅速組隊成軍建置，展現台灣醫療科技軟硬體優勢，搶攻全球醫療市場，以及穆斯林世界的龐大商機。

台灣觀光醫療發展協會理事長、維新醫療集團董事長許景琦醫師說，今年阿拉伯醫療展分為9個展示區塊，吸引70多國家地區、3000多個醫療健康企業參加，原本沒有台灣館展位，後經協會努力下，爭取到處於戰爭的烏克蘭、俄羅斯展區挪移改設台灣館，台灣廠商也迅速成軍，因此出現於歐洲展區內有亞洲台灣館的罕見安排；台灣館腹地寬廣，分兩展區參展。

許景琦說，這次他代表協會與台灣多家醫療院所，陪同台灣80多家廠商參展，受到衛福部、外交部及駐杜拜台北商務代表處等幫忙，展現政府支持醫療長照產業的用心，尤其國內疫情趨緩，台灣可藉醫療科技，配合觀光資源，爭取與世界醫療產業接軌，走進全球的醫療及照護設備市場。

許景琦指出，30日的開幕典禮，台灣駐杜拜台北商務代表張治平到場，逐一與台灣館廠商親切致意，讓參展廠商倍受鼓勵與溫馨；衛福部次長石崇良頒發書面祝詞，並且預錄影音畫面在展覽現場播放。