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機械停車位故障 台證交所前副總黃乃寬下車被夾死

記者翁至成／新北即時報導
台證交所前副總黃乃寬開車駛離社區地下停車場機械式車位時，疑似機械故障，下車查看卻遭車門卡住，送醫急救仍不治。(記者翁至成／翻攝)
台證交所前副總黃乃寬開車駛離社區地下停車場機械式車位時，疑似機械故障，下車查看卻遭車門卡住，送醫急救仍不治。(記者翁至成／翻攝)

71歲台灣證交所前副總黃乃寬，大年初六從自家汐止社區地下停車場機械式車位要開車離去，疑機械式停車位機件故障，下車查看，車輛卻突然向後，黃乃寬當場遭夾沒了生命跡象，消防隊花了近15分鐘將人脫困，送醫一度恢復呼吸心跳，孰料搶救14小時，仍宣告不治。

搶救畫面曝光，只見消防隊員合力用器材破壞車門，並試圖將車輛抬起後橫移，好把人脫困，有消防員喊「123！再來，對，要往上拉」「可以嗎？再來喔」「你們負責下半身，你們負責上半身」「上引擎蓋抓一下，幫忙扶下半身」「還有一隻腳！」等語，積極救人。

影片來源：聯合新聞網

警、消27日晚上9點35分獲報，汐止區龍安路一處社區地下一樓停車場有人受困，到場赫見汽車駕駛黃乃寬卡在反向的駕駛座車門與已傾斜的機械式停車位的車柱之間，經15分鐘脫困，他沒了呼吸心跳，腹部有明顯外傷。

經送醫急救，黃乃寬一度恢復呼吸心跳，孰料狀況不穩定，經搶救14小時，於28日中午宣告不治。警方報請檢察官相驗釐清死因，士林地檢署今天相驗，認定死因是腹部受創引起多重器官損傷死亡，遺體發還家屬。

檢警初步研判，是機械式車位故障釀禍，但是否有人為疏失涉及過失致死罪嫌，尚待進一步調查釐清。據了解，黃乃寬當時至汐止訪友，將車停在自家汐止社區地下一樓停車場，訪友後要開車離開、返回台北住處，沒想到機械式車位疑因故障，黃乃寬開車門查看，就發生憾事。

黃乃寬是清華大學數學學士、印地安納大學數學碩士、南加州大學電機工程博士，在金融圈資歷十分豐富、專業度高，於2013年出任台灣證券交易所副總經理，並兼任中華信評董事長，2017年7月退休後，曾任元大證券獨董，現任元大期貨獨董。

台證交所前副總黃乃寬開車駛離社區地下停車場機械式車位時，疑似機械故障，下車查看卻...
台證交所前副總黃乃寬開車駛離社區地下停車場機械式車位時，疑似機械故障，下車查看卻遭車門卡住，送醫急救仍不治。(記者翁至成／翻攝)
台證交所前副總黃乃寬開車駛離社區地下停車場機械式車位時，疑似機械故障，下車查看卻...
台證交所前副總黃乃寬開車駛離社區地下停車場機械式車位時，疑似機械故障，下車查看卻遭車門卡住，送醫急救仍不治。(記者翁至成／翻攝)
黃乃寬曾任證交所副總經理。圖／本報系資料照
黃乃寬曾任證交所副總經理。圖／本報系資料照
台證交所前副總黃乃寬開車駛離社區地下停車場機械式車位時，疑似機械故障，下車查看卻...
台證交所前副總黃乃寬開車駛離社區地下停車場機械式車位時，疑似機械故障，下車查看卻遭車門卡住，送醫急救仍不治。(記者翁至成／翻攝)
證交所前副總黃乃寬27日晚上開車駛離社區地下停車場機械式車位時，疑似機械故障，下...
證交所前副總黃乃寬27日晚上開車駛離社區地下停車場機械式車位時，疑似機械故障，下車查看卻遭車門卡住夾傷，當場沒了生命跡象，經送醫急救一度恢復呼吸心跳，不料仍不治身亡。記者翁至成／翻攝

證券 加州大學 退休

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