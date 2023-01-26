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忘記50顆子彈放背包就託運 美籍男子來台轉機遭送辦

記者黃仲明／桃園機場即時報導
一名75歲美籍L姓男子26日晨搭機來台轉機，不慎將打靶未使用完畢之50顆子彈放置於託運行李內，在台轉機時遭航警查獲，因此被迫入境台灣接受調查。圖／翻攝畫面
一名75歲美籍L姓男子26日晨搭機來台轉機，不慎將打靶未使用完畢之50顆子彈放置於託運行李內，在台轉機時遭航警查獲，因此被迫入境台灣接受調查。圖／翻攝畫面

一名75歲美籍男子26日晨自舊金山搭機抵台轉機前往宿霧，但他的行李在桃機過境安檢時，遭X光機儀檢出疑似子彈之物品，航警局安檢大隊警員會同海關開箱檢查，發現有一盒共50發的點22口徑子彈，因違反台灣槍砲彈藥刀械管制條例，訊後移送桃園地檢署偵辦，同時也聯絡美國在台協會協助。

據了解，這名75歲的美籍L姓男子26日晨搭機來台轉機，因託運行李內放置50顆點22口徑子彈，於航警執行過境安檢時查獲，因此被迫入境台灣接受調查。L男向警方表示，他是要轉機到宿霧探望在那工作的兒子，子彈是之前在美國打獵時放在背包裡忘了拿出來，而且他在美國持有槍枝使用許可證書；他不滿地說，他只是過境台灣，並沒有入境台灣，為何要被扣押。

航警指出，經本局初步調查L男並無實施恐怖攻擊或危害飛航安全之意圖，亦無發現其他可疑共犯，以涉嫌違反槍砲彈藥刀械管制條例移請桃園地檢署偵辦，並釐清犯案動機。同時呼籲旅客出國前應審慎檢視行李內物品，並了解目的國相關規定以免觸法。

警方私下表示，過去也曾經在美國出境的託運行李中，查獲旅客忘記放在行李內的子彈，對於老先生的不滿也很無奈，但這種非蓄意的行為，一般都是緩刑或易科罰金結案。

航空業者指出，槍械與子彈都是安全限制品，必須要有國家許可輸出證明的文件才能託運，例如去國外參加射擊比賽的隊伍，必須在出發地先出示官方文件，讓航空公司進行安全查核及報備安檢單位，通過查核之後再可收下槍械及子彈，且分開裝置在不同的特殊容器中，才能進行託運，也不是任由旅客隨身攜帶。

一名75歲美籍L姓男子26日晨搭機來台轉機，不慎將打靶未使用完畢之50顆子彈放置...
一名75歲美籍L姓男子26日晨搭機來台轉機，不慎將打靶未使用完畢之50顆子彈放置於託運行李內，在台轉機時遭航警查獲。圖／翻攝畫面

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