蔣萬安重陽禮金發台幣1500 柯文哲：不要重回民粹老路

台北市長蔣萬安重陽禮金發1500元，前市長柯文哲今在臉書發文喊話「不要重回民粹老路」。圖／取自柯文哲臉書

北市府編6.2億餘元(新台幣，下同)預算 明年發重陽敬老禮金，每人1200元(約39美元)，台北市長蔣萬安為兌現選前承諾，昨天指示社會局明年發1500元，市府預估調升至1500元(約49美元)，需要多花1.7億元。台北市前市長柯文哲 今在臉書發文，「妥協比堅持容易」，也向蔣萬安喊話，不要重回民粹政治的老路。

柯文哲說，他卸任台北市長時的交接致詞，特別交代「不因短期利益犧牲長期利益、不因少數利益犧牲多數利益、不因政黨利益犧牲國家利益」，更重要的是要堅持這些理念，堅持做對的事。

他說，蔣萬安市長已經宣布，明年起恢復普發重陽敬老金1500元，他好奇的是，這筆錢要從哪裡來？是挪用其他社福預算？甚至工程預算？或者舉債來發？

柯文哲說，政府預算就這麼多，社福資源應挹注給需要的人，並依照社會狀況彈性調整，而不是普發。應該盡可能建立「可長可久的長者福利制度」，像是他任內開始補助綜所稅率20%以下之長者健保費 ，一人一年9912元，一年就要花31億。

柯文哲說，而到民國121年，台北市的老年人將增加到68萬人，將有48萬名長者可享有健保費全額補助，屆時總支出會高達42億，但他認為醫療是人權，健保費的補助可以真正維繫老人家的生活與醫療品質。

柯文哲表示，在高齡化時代，政府還必須增加日照中心、社區關懷據點、居家服務，以及樂齡運動中心，將有限的資源投資在長輩健康。

柯文哲還說，不少長者在拿到1500元現金時會開心幾天或幾小時，但這樣的政策完全不符合「社會福利應該偏向弱勢者」的原則，如果還要用人工發放、更會增加行政成本。這樣的改變，他雖然不意外，但仍有些失望，他還是期許新政府有更多的道德勇氣，不要債留子孫，台北市要做的是真正的社會福利政策，不要重回民粹政治的老路。