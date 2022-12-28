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中國新冠肺炎疫情升溫 搭機抵台旅客機場唾液PCR採檢

記者黃仲明／桃園機場即時報導
台灣中央流行疫情指揮中心今天宣布，針對中國成都、北京、上海、廈門4個直航點搭乘直航班機來台乘客，入境時須配合進行唾液PCR檢驗，初步規劃集中在桃園機場第二航廈D7、D8、D9這3個候機室，圖為旅客入境。記者黃仲明／攝影
台灣中央流行疫情指揮中心今天宣布，針對中國成都、北京、上海、廈門4個直航點搭乘直航班機來台乘客，入境時須配合進行唾液PCR檢驗，初步規劃集中在桃園機場第二航廈D7、D8、D9這3個候機室，圖為旅客入境。記者黃仲明／攝影

台灣中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今天宣布，因中國新冠肺炎疫情升溫、資訊不明確，加上感染人數多，為保障國人健康安全，及早發現確診者連結醫療照護，並防範及偵測高風險變異株，所以明年1月1日零時起到31日，搭乘自中國4個直航航線，及金馬地區民眾春節交通專案的來台旅客，入境時須於機場(或港口)配合採集唾液檢體進行PCR檢測，並進行0+7自主防疫，估計一月份從中國返台之人數大概是3萬人。

王必勝表示，針對中國成都、北京、上海、廈門4個直航點（不含港澳），搭乘直航班機來台旅客，不含機組員，以及金馬地區的民眾春節交通專案，在機場、港埠的旅客將進行唾液PCR檢測，採檢後返回處所進行0+7自主防疫，檢驗陽性者，依規定進行5+N居家照護及自主健康管理，陽性檢體後送疾管署進行病毒定序。

王必勝指出，初步是規劃將中國航班集中在第二航廈D7、D8、D9這3個候機室，D7到D10的長廊為專案使用，其他的旅客不會過去。王必勝說，目前為止台灣還沒有開放中國旅客來台觀光，中國入境台灣以人道探親還有商務履約的專案申請為主，1月1日起實施的部分，是針對春節期間返台國人的部分。

面對中國疫情，王必勝指出，台灣人口施打次世代疫苗的比例約為12%，覆蓋率相當的低，呼籲符合資格國人儘快施打，增加保護力。此外，年節將近，尾牙、餐會等聚會非常的多，希望民眾參加大型活動時全程戴口罩，非用餐時間也希望能夠把口罩戴上，避免病毒傳播。指揮中心會針對疫情推估模型修正、重新評估，持續注意，

王必勝表示，這一兩天收到很多專家的建議，主要還是因為中國的感染人口很多，所以產生變異株的機會大大增加，指揮中心最在意的就是變異株能及早偵測，要做定序需要PCR，才會採取唾液PCR，及早知道病毒變異的狀況。

王必勝指出，指揮中心有採檢策略，不會每一個陽性個案都做基因定序，未來希望中國返台旅客在登機前就完成填表等前置作業，採檢點也會儘量多設，縮短唾液PCR檢驗時間。若國人是透過港澳轉機來台，指揮中心會盡量做統計，若有需要做進一步的措施再去施行，目前還是鎖定中國的直航航班。

王必勝也強調，除了機場之外還有港埠，例如金門的水頭碼頭還有馬祖福澳港，金門部分已完成視察，周五會到馬祖南竿、北竿的港口視察，離島部分稍微有點困難，但指揮中心會協助解決問題。

因中國疫情升溫，指揮中心今天宣布明年1月1日零時起到31日，對中國來台航班乘客進...
因中國疫情升溫，指揮中心今天宣布明年1月1日零時起到31日，對中國來台航班乘客進行唾液PCR專案檢驗。圖為入境旅客經過發燒篩檢站。記者黃仲明／攝影
因中國疫情升溫，指揮中心規劃將中國航班集中在第二航廈D7、D8、D9這3個候機室...
因中國疫情升溫，指揮中心規劃將中國航班集中在第二航廈D7、D8、D9這3個候機室，專案採檢使用，機場公司、疾管署及聯新國際醫院之醫護人員，於現場開會討論搭建採檢站、採檢流程相關事宜。記者黃仲明／攝影

疫情 機場 檢測

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