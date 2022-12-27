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費加洛報專訪 吳釗燮：台灣人民已準備好為自由而戰

中央社台北27日電
台外交部長吳釗燮。（外交部提供）中央社
台外交部長吳釗燮。（外交部提供）中央社

法國「費加洛報」今天以「台灣人民已準備好為自由而戰」為題，刊出外交部長吳釗燮專訪。他指出，若戰爭不幸爆發，台灣一定會抵抗侵略，如同聖經故事，大衛最終戰勝巨人歌利亞。

外交部發布新聞稿指出，法國費加洛報（Le Figaro） 15日針對俄烏戰爭、中共二十大後中國內政及對台海局勢影響，以及民主體制的優越性等議題專訪吳釗燮。

吳釗燮答覆記者詢問時說明，他的會客室陳設的烏克蘭國旗，是由烏國前線戰士親簽，拳擊手套則是由前重量級拳王、基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）所贈，相當有意義。

吳釗燮指出，俄烏戰爭對台灣有重大啟示，俄烏戰爭的本質是專制國家對民主國家犯下暴行，台灣人民看到烏克蘭人為主權及自由而戰的勇氣，因此在戰爭開始時，台灣就加入國際社會對俄羅斯的譴責和制裁，同時提供烏國人道及重建援助，獲得烏國友人的肯定。

吳釗燮表示，台灣站在對抗中國威權主義的前線，看到烏克蘭人使用不對稱戰略擊退世界上最強大的軍隊之一，台灣深受鼓舞，並積極進行國防改革及強化國防工業，也持續從美方獲得防禦性武器，提升自主防衛能力。

吳釗燮表示，台灣同時加強與其他民主國家的聯繫，爭取國際社會支持，包括七大工業國集團（G7）或歐盟峰會等均公開聲明反對單方面改變台海現狀，這對於嚇阻中國的侵略野心至關重要。

針對中國國家主席習近平是否在2027年前對台發動戰爭，吳釗燮表示，不排除中國在面對經濟衰退加劇、抗疫政策失靈等社會問題時，使用武力犯台來轉移國內壓力的可能性。

吳釗燮說，面對中國日益升高的威脅，台灣最好的因應之道就是做好充分準備；民調也顯示，多數台灣人民已準備好捍衛國家，堅定為自由而戰。

吳釗燮強調，台灣人民絕對不會接受中國強加在香港的「一國兩制」，如果戰爭不幸爆發，台灣一定會抵抗侵略，如同聖經故事大衛最終戰勝巨人歌利亞；但台灣不希望發生戰爭，越是做好準備，中國政府受到嚇阻而冒進的機率就會越小。

吳釗燮表示，民主制度雖然不確定高，可能會經歷短暫的混沌期，但長期而言，民主制度反而能展現韌性且自我恢復健全。威權體制表面強大，但因沒有政權輪替機制，如果政策出現問題，很容易邁向腐敗，高度專制的政治制度往往會做出災難性的決定。

費加洛報創立於1826年，為法國歷史最悠久且發行量最大的綜合性日報。

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