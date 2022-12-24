蔣萬安就職台北市長 兒子難得亮相突放聲大哭

台北市長25日交接，圖為新任市長蔣萬安昨天出席戰鬥藍感恩茶會。（記者余承翰／攝影）

台北市長今天交接，多位前任市長皆出席典禮。典禮開始後準備唱國歌前，新任市長蔣萬安的二兒子突然放聲大哭，蔣萬安的太太石舫亘抱起也安撫不了，最後只好先抱離典禮，突如其來的插曲也讓現場莊嚴的氣氛輕鬆不少

台北市長柯文哲 8年執政在今日畫下句點，今天將在行政院副院長沈榮津的監交下，把市長印信交給新任市長蔣萬安。台北市前市長黃大洲、馬英九 以及曾參選台北市長的國民黨 副主席連勝文等，都受邀出席，多位國民黨立委等人也都出席觀禮。

馬英九被媒體問要給蔣萬安什麼期許，他說要蔣萬安好好做，「當市長不容易」，被問要傳授什麼管理市政秘訣，馬英九說那個不是一兩分鐘能說完的，他認為蔣萬安可以做得很好。

典禮開始後，沈榮津、柯文哲、蔣萬安陸續出場，蔣萬安出場時獲熱烈掌聲，準備唱國歌前，蔣萬安的二兒子突然放聲大哭，台上的蔣萬安微笑對兒子揮手，石舫亘見狀立刻將孩子抱起但對止住小孩的哭聲無效，與會者報以掌聲也無效，石舫亘只好先抱孩子離開。

蔣萬安之前參選時參加電視辯論會，當談到台灣生育率少子化時提到，重振台北是未來擔任市長的首要目標，他說他要透過政見、相關的政策落實，讓嬰兒的啼哭聲成為台北市的交響樂。