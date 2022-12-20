因應敵情威脅 台國防部：志願役部隊全面「實戰化」訓練

台國防部表示，國軍自明年起，將精進志願役官兵入伍、駐地、基地訓練、聯合作戰計畫演訓等階段訓練課目。記者洪哲政/攝影

台灣國防部 今天表示，國軍自明年起，將精進志願役官兵入伍、駐地、基地訓練、聯合作戰計畫演訓等階段訓練課目。這是因應當前區域情勢與嚴峻敵情威脅，所實施的「實戰化」訓練。

針對外界關心「國軍訓練改革」，台國防部20日發出新聞稿表示，國軍秉持「作戰為背景、訓練為著眼」指導，採「實兵、實彈、實地、實作」方式，將「處處皆戰場」的思維，融入在「時時做訓練」的概念中，以提升國軍防衛作戰戰力。

台國防部進一步表示，為提升志願役官兵作戰能力，國軍自明年起，將精進入伍、駐地、基地訓練、聯合作戰計畫演訓等階段訓練課目，使官兵均能熟稔應具備的職能。

在入伍訓練方面，為提升入伍訓練成效，志願役新兵入伍在現有8週課程訓練中新增「合理冒險、戰場抗壓、戰傷救護、運動科學、健康管理、戰鬥射擊」等課目，並結合行軍實施實彈射擊訓練、狀況處置、夜間戰鬥及宿、露營等訓練。

而在部隊訓練方面，則以「步槍實彈射擊、體能戰技訓練、戰備裝載、戰術機動、編制武器專長、營區安全防護」等核心項目訓練，並強化戰、甲車部隊基礎訓練，使官兵精熟建制武器射擊及裝備操作熟稔度，奠定部隊基礎戰力。

台國防部表示，步槍實彈射擊訓練，修調射訓方式，將原單一臥射姿勢6發，調整採立、跪、臥多重射擊姿勢、更換彈匣、自行槍枝故障排除等項，並依不同部隊類型增加射擊發數，以因應戰場環境與作戰任務，強化實戰化訓練要求。

台國防部表示，為培養官兵良好運動習性，針對官兵日常作息所需的身體素質訂定多元訓測項目，區分上肢肌群、腹部核心肌群、心肺耐力與柔軟度等4類13項。

台國防部表示，因應當前區域情勢與嚴峻的敵情威脅，「實戰化」訓練為快速提升防衛戰力的不二法門，國軍將持續秉「戰場即訓場」實施「實戰化」訓練，並循完整的基礎、駐地、基地訓練，以及結合作戰計畫演練，提升國軍官兵聯合作戰能力，展現保家衛國的堅實戰力。