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鴻海威州廠再獲美860萬元補助 連二年取得稅負抵免資格

編譯林奇賢／綜合外電
鴻海集團美國威斯康辛州廠區獲得860萬美元的稅收抵免資格，連續第二年獲得當地補助。（路透）
鴻海集團美國威斯康辛州廠區獲得860萬美元的稅收抵免資格，連續第二年獲得當地補助。（路透）

鴻海集團美國威斯康辛州廠區獲得860萬美元的稅負抵免資格，連續兩年取得當地補助。鴻海去年和威州政府達成新協議，修改合約內容，降低了該公司必須達到的門檻。

美聯社引述密爾瓦基哨兵報（Milwaukee Journal Sentinel）報導，鴻海去年底前在威州東南區廠房創造768個符合條件的工作崗位，資本投資達7740萬美元，讓鴻海取得860萬美元的租稅抵免資格。這家總部位於台灣的公司去年則獲得當地政府近3000萬美元的補助。

鴻海13日在發布的聲明中說：「在2020、2021會計年度期間增加了獲經濟發展官員證實的數百名員工後，本公司在威斯康辛州如今擁有超過1000名員工。在我們持續投資威州之際，感謝州長艾弗斯（Tony Evers）和他的團隊合作。」

去年4月艾弗斯帶領的威州政府與鴻海達成新協議，內容包括鴻海在2025年底前預定投資額達到6.72億美元。原本的合約是2017年與前州長沃克 （Scott Walker）簽訂，內容是鴻海預定投資100億美元，聘僱多達1.3萬名員工；在原本協議下，鴻海可望獲得州、地方政府提供近40億美元的稅負抵免資格。

目前鴻海在威州園區有四棟建築，分別是占地近100萬平方英尺的「先進製造」設施、30萬平方公尺的「智慧製造中心」、12萬平方公尺的「多用途建築」、100公尺高的「高效能運算與資料中心」。

鴻海 投資 威斯康辛州

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