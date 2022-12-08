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中國影響力指數 台灣媒體受影響程度世界第一

中央社倫敦8日專電
今日發布的一項「中國影響力指數」，台灣在媒體和社會領域受中國影響的程度排名第一。(路透)
今日發布的一項「中國影響力指數」，台灣在媒體和社會領域受中國影響的程度排名第一。(路透)

關注資訊戰、民主韌性等議題的公民組織「台灣民主實驗室」今天發布涵蓋82個國家地區的「中國影響力指數」，總分排名第一的是巴基斯坦，台灣則在媒體和社會領域受中國影響的程度排名第一。

台灣民主實驗室2019年發起「世界中的中國」（China In The World, CITW）計畫，串連如今數以百計的研究人員及各領域利害相關人，探討中國在各國家地區的影響力及資訊戰活動，並發布「中國影響力指數」（China Index），企圖提升國際社會的問題意識，提供決策和行動參考。

新的指數今天在柏林一場與德國馬歇爾基金會（German Marshall Fund）合辦的國際會議上發布。指數綜合考量中國在學術、國內政治、經濟、對外政策、執法、媒體、軍事、社會、科技等9大領域的影響力，共計99個指標。

在涵蓋82個國家地區的總排名，「中國影響力指數」最高的前30名依序是巴基斯坦、柬埔寨、新加坡、泰國，秘魯和南非並列第5，接著是菲律賓、吉爾吉斯、塔吉克、馬來西亞、台灣、澳洲、南韓、奈及利亞、哈薩克、印尼、埃及、坦尚尼亞、德國、迦納、美國、肯亞、巴拿馬、烏茲別克、委內瑞拉、紐西蘭、英國、墨西哥、喬治亞、智利。

台灣在世界總排名位居第11，但在媒體和社會2大領域的「中國影響力指數」超越其他81個國家地區，排名第一。

以區域而言，東南亞的「中國影響力指數」最高，緊追在後的是中亞。不過，在包含台灣的「東亞與東南亞」此一區域分類，南韓、印尼、越南、日本的「中國影響力指數」都低於台灣。

值得注意的是，在歐洲，「中國影響力指數」排名由高至低依序是德國、英國、喬治亞、義大利、塞爾維亞、保加利亞、西班牙、法國、烏克蘭、亞美尼亞、匈牙利、羅馬尼亞、斯洛伐克、白俄羅斯、奧地利、摩爾多瓦、波蘭、愛沙尼亞、荷蘭、亞塞拜然、捷克、希臘、波士尼亞與赫塞哥維納、立陶宛、芬蘭、瑞典、比利時、蒙特內哥羅、拉脫維亞、阿爾巴尼亞、北馬其頓。這或許與媒體呈現的形象有些差異。

台灣民主實驗室指出，「中國影響力指數」研究結果顯示，中國經營各類關係網絡，比施壓脅迫更能有效促成目標國家地區的「友中」政策。

此外，源自中國的進口貿易額在特定國家地區總進口貿易額的占比，與整體「中國影響力指數」有高度正相關。中國留學生人數則與學術領域的「中國影響力指數」有明顯正相關。

值得注意的是，當特定國家地區的國內生產毛額（GDP）、人均GDP越高，以及貪汙腐敗程度越低，中國越傾向透過施展壓力發揮影響力。也就是說，當貪汙腐敗利益網絡效益低落，中國傾向轉而運用脅迫等高壓手段。

指數 德國 東南亞

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