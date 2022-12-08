「比機車便宜」 國民黨：台灣槍枝氾濫 只剩我沒槍？

國民黨立院黨團上午舉行「比買機車還便宜 小心 黑槍就在你身邊？」記者會。記者季相儒／攝影

國民黨 立院黨團今日舉行「比買機車還便宜 小心黑槍就在你身邊？」記者會，指網路上就能找到「一把槍5萬(新台幣，約1632美元)有找」的廣告文宣；而去年總共發生了100件槍擊 案，平均3.65天就會發生一件槍擊案。國民黨團呼籲行政院長蘇貞昌立即召開治安會報，別讓槍枝氾濫持續下去。

警政署刑事警察局副局長邱紹洲表示，掃黑責無旁貸，在修法方面也會持續推動，並對打擊黑槍抱持零容忍的態度，警方會盡快把槍枝案件揭發出來。

國民黨書記長李德維表示，去年總共發生了100件槍擊案，平均3.65天就會發生一件槍擊案，讓民眾覺得人心惶惶；而近年來警方查獲槍枝的數量逐年下降，到底是黑槍變少，還是查緝不利？希望蘇貞昌把魄力、鴨霸和震怒用在查緝槍枝上，但沒想到蘇對黑槍、黑金情況嚴重卻沒話說。

李德維表示，國民黨團要求行政院必須要組成政院層級的專案小組，要求內政部 警政署針對相關問題進行查緝。

國民黨立委洪孟楷表示，資深刑警說，「一把土製的黑搶5萬有找」，目前網路上還能找到這樣的資訊。當民眾都可以隨手搜尋到這樣的相關資訊，黑槍真的不氾濫嗎？台灣社會什麼時候可以容許這樣的狀況？尤其這兩天的新聞，有人槍掉到地上，還有花蓮工人說能撿到槍，氾濫的程度「難道只剩我沒槍？」

洪孟楷質疑，台灣黑槍氾濫是不是比一般人想像還要嚴重？內政部長徐國勇請辭，但行政院長蘇貞昌現在人在哪裡？選前88槍在台南開，這到底有多誇張？每兩個月行政院長都要召開治安會報，但上次開是9月2日，11月應要開但至今還沒再開，難道之前都只想著選舉？88槍發生了還不開嗎？

國民黨立委游毓蘭說，她和李德維都曾收過「請吃慶記(台語發音，指「子彈」)」的恐嚇信，在打擊黑金方面必須要讓人民有交代，讓人民遠離恐懼的生活。游也解釋，這些恐嚇威脅都不是所謂的自導自演，有人要這樣鬥臭國民黨（民進黨前立委謝欣霓指台北市議員王鴻薇被威脅是自導自演），難怪民進黨會敗選。