選前最後一夜 黃珊珊火力全開 結束晚會開直播迎投票日

明天就是投票日，無黨籍台北市長候選人黃珊珊結束選前之夜造勢晚會後，把握選前最後一夜倒數一小時，趕回競選總部和自己競總發言人李昀臻、網紅「葉式特工」、台北市政府副發言人「小牛」柯昱安一起開直播，超過晚上十一點，線上直播收看人數超過一千五百人，晚會熱情未被雨水澆熄，越夜越沸騰。 圖／擷取自黃珊珊臉書粉絲團

明天就是投票日，無黨籍台北市長候選人黃珊珊在市府前造勢晚會湧入五萬名支持者，台灣民眾黨主席柯文哲 、黃珊珊、八位民眾黨北市議員候選人齊聚舞台，展現團結；活動尾聲，黃珊珊、93歲母親和家人現身，掀起另一波高潮。

造勢晚會約晚上十點結束，黃珊珊把握選前最後一夜倒數一小時，趕回競選總部和自己競總發言人李昀臻、網紅「葉式特工」、台北市政府副發言人「小牛」柯昱安一起開直播，超過晚上十一點，線上直播收看人數超過一千五百人，晚會熱情未被雨水澆熄，越夜越沸騰。

選前之夜造勢活動結束後，黃珊珊在臉書 發文，說即使下著大雨還是很開心，這兩天在吉普車掃街過程中和市民打招呼，看見他們期待的眼神，握到的每一雙熱切雙手都傳遞著熱情的盼望，「你們，就是我的隱形翅膀，你們每一個人都是黃珊珊！」

黃珊珊說，自參選以來，她沒有組織動員、政黨金援、側翼網軍，還被藍綠兩黨龐大資源鋪天蓋地夾殺，「但是我有你們，每一天我們靠自己的雙腿、大家的幫忙」，即將打贏這場勝仗！

黃珊珊說，每一個人都是白色的號角，呼籲明天一起用自由的選票做出自由的抉擇，選出最合適的台北市長，用選票證明這座城市是自由的，她準備好了。黃珊珊表示，台北會繼續前進或走回藍綠惡鬥回頭路，明天就是未來四年最關鍵的一天，台北市不需要不熟悉市政的市長來消耗市民心力，如果冷漠以待就是縱容不公不義，也是變相鼓吹政客為所欲為。

黃珊珊坦言，競選市長的路走得很辛苦，「有的人靠著家世背景，享受政黨資源，抄捷徑走的一路順風，有的人則是半途加入，摸不著頭緒，搞不清楚方向，就橫衝直撞。」只有她扎扎實實從基層開始，準備了24年才走到這步，雖然路途漫長，但走的每一步都很踏實，不論在議員或副市長任內都兢兢業業把工作做到最好，她沒有政黨包袱和利益糾葛，率性的說「我，就是解決問題的人！」

黃珊珊在臉書表示，如果她當選，將是台北建城百年以來第一位女市長，也是眾人對於未來台灣社會的期待，「市民不要權貴的階級複製，不要政黨掛帥的腐敗重來」台北市要成為努力就能出頭天的舞台，讓認真的人被看見！

如果她當選就可以證明，一個沒有身家背景，不曾加入國民黨也不曾加入民進黨的政治人物，可以突破藍綠兩大政黨包圍、打破藍綠瓜分的局面，成為第一位首都女市長。

如果她當選，台灣的政治學教科書與民調 分析將要重新改寫，因為完全打破民調結果，讓名嘴和民調專家跌破眼鏡。「你我在這裡，都是改寫台灣歷史的一份子，黃珊珊當選，就是讓世界看見，台北人可以讓一個沒有政黨資源、但是有能力的人當選市長！」