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晶片戰爭作者談台灣風險 指張忠謀是最被低估企業人物

編譯季晶晶／綜合外電
「晶片戰爭」一書作者米勒認為美國低估台灣風險，盛讚張忠謀是百年來最被低估的企業人物。（路透）
「晶片戰爭」一書作者米勒認為美國低估台灣風險，盛讚張忠謀是百年來最被低估的企業人物。（路透）

美國麻省塔夫斯大學（Tufts University）歷史教授米勒（Chris Miller）在他撰寫的新書《晶片戰爭》（ Chip War: The Fight for the World's Most Critical Technology）裡表示，全球最先進晶片有九成都在台灣生產，美國低估了台灣產能停擺的風險。

米勒接受巴隆周刊（Barron's）訪談時說，台積電生產全球90%的最先進晶片、擁有最先進製程技術，並有大量產能。而且，全球每年新增的運算能力，大約三分之一來自台灣。如果台灣的生產受阻，至少要五年時間才能取而代之。

他以2020年和2021年時的晶片荒對汽車業造成重創為例，說明萬一失去台灣的產能，情況有多糟。屆時不僅個人電腦、智慧手機和資料中心，幾乎是需要晶片的所有類型製成品都將受影響。

米勒說，沒人確切知道未來十年兩岸關係如何發展，但隨著軍事平衡向有利於中國的方向傾斜，且台灣愈來愈明顯不會自願與對岸統一，中國威脅透過「非和平手段」解決台灣問題應該被更認真對待。

他指出，中國除兩棲攻擊外，想施壓台灣使之屈服還有其他可行的選擇，例如封鎖、有限度隔離、奪取台灣海峽的一些小島，而這些都會對安全和半導體供應鏈產生重大影響。

針對美中晶片競爭和台灣局勢的處理，米勒指出，典型的美國決策者還未全然理解整個世界經濟有多依賴台灣的晶片供應。如果美國必須費力到其他地方生產智慧手機、電腦產量下滑一半，絕對是毀滅性的影響。他認為，美國未充分考量先進運算能力與軍事力量之間的關係，應該確保晶片業能保留美國的軍事優勢。

由於半導體業的許多進展是拜少數人所賜，米勒特別提到，他認為台積電創辦人張忠謀是過去100年來最被低估的企業人物，多虧他在有效製造半導體方面的技能，以及開拓新商業模式的能力，讓今日的晶片製造具有成本效益。

美國半導體產業的發展與移民緊密相關，米勒進一步建議美國決策者，這個產業需要最優秀人才，以往在從海外地區吸引人才上做得很好，但想組建跨國勞動力，現在要做的工作比以前更多。

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