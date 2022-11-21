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APEC張忠謀會習 「恭喜20大成功 我自己意見」

記者丘采薇、潘才鉉／台北22日電
台積電創辦人張忠謀日前出席泰國主辦的2022年「亞太經濟合作會議（APEC）」領袖會議，21日在總統府舉辦返國記者會。（中央社）
台積電創辦人張忠謀日前出席泰國主辦的2022年「亞太經濟合作會議（APEC）」領袖會議，21日在總統府舉辦返國記者會。（中央社）

台積電創辦人張忠謀日前出席泰國主辦的2022年「亞太經濟合作會議（APEC）」領袖會議，21日在總統府舉辦返國記者會。被問到在會議期間與中國國家主席習近平會面，事前總統府及國安單位是否沙盤推演？張忠謀說，總統府的確曾說，「假如有機會，不必避免打招呼及見面」，這是唯一的指示，其他都是他自己的意見。

媒體問，對於祝賀習近平「20大」成功，這部分總統府是否知情，蔡英文總統對這部分是表示肯定、尊重或不妥？張忠謀說，「跟習近平互動，以及恭喜他20大成功，這都是我自己的意見，總統府的確曾經說，假如有機會，不必避免打招呼及見面，這是唯一的指示，至於後來我恭喜習主席20大的成就，及自己講我的健康情形，都是我自己主意。」

國安會副秘書長徐斯儉補充，蔡總統對張忠謀與習近平的互動表示尊重。

張忠謀也說，這次參與APEC，是四年以來第一次面對面的會議，參加的領袖代表都很高興，有兩天在一起的行程，正式的會議也很多，且正式會議時，大家也有充分的討論，「以台灣的角度來說，我們有相當完美的成果。」

APEC領袖會議19日結束，蔡英文總統21日晚在臉書感謝擔任領袖代表的台積電創辦人張忠謀，「謝謝Morris（張忠謀英文名）圓滿完成任務。」

蔡總統說，會議期間，張忠謀與美國副總統賀錦麗、國務卿布林肯及加拿大總理杜魯多等多國領袖及高階官員晤談，大幅提升台灣在國際上的能見度，深化與各國的雙邊關係。

習近平 20大 APEC

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APEC落幕 蔡英文感謝張忠謀提升台灣能見度

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