讚APEC峰會「完美」 張忠謀：與習近平互動愉快

台灣APEC領袖代表、台積電創辦人張忠謀。(美聯社)

亞太經合會（APEC ）經濟領袖會議19日落幕，台灣APEC領袖代表、台積電創辦人張忠謀昨與美國副總統賀錦麗 會晤，也與中國大陸國家主席習近平 有愉快互動。張忠謀在會後記者會說，今年21個領袖代表，他見到半數以上並交換意見，他以「完美」形容這次會議。

張忠謀昨與賀錦麗進行雙邊會議，但他透露，前天兩人就已見面，當時就稍微聊了幾句，昨天雙邊會議時，賀錦麗對晶片議題特別感興趣，也表達非常歡迎台積電在亞利桑那州的設廠規畫；賀錦麗也重申美國幫助台灣的決心。

張忠謀透露，他與習近平在會議期間互相問好。他分享，18日峰會首日上午，習近平走進休息室，他們互相問好，「我恭喜他20大的成功，他也說，記得我們四年前曾見過面」。習近平向他問好，他回應，去年動過一次髖關節手術，習則說，「你現在看起來氣色很好」。張忠謀形容彼此互動「很愉快、客氣」，記者會上，張忠謀均稱呼習近平為「習主席」。

媒體追問是否當面向習近平表達台海的關切，或總統想傳達的訊息？張忠謀說，這是兩個互不相關的問題，他和習近平的互動，就如上述所說；至於蔡總統要他傳達的，已在他的兩篇演講中，完整傳達蔡總統的訊息。

至於台灣參加APEC是否降低地緣政治緊張，張忠謀說，他雖然沒有特別提起這個問題，但許多領袖都表達對地區和平穩定，有「非常強烈的期望」，這點應該沒有疑問。

對於在國際環境下，當美國國家利益和台灣、企業不一致時，台灣企業可以做什麼？張忠謀說，「國際上共同利益是非常重要的考量，不是共同語言、文化，而是共同利益」，他說，假如違反，應是政府來決定。

張忠謀也談到和日本首相岸田文雄會談時，岸田也表達，他相當滿意、欣賞台積電跟日本現在合作的情形。對於張和岸田談到CPTPP，張忠謀僅說，CPTPP需要所有會員同意，因此希望所有會員都同意。

APEC會議18日至19日在泰國舉行實體會議，代表團接連釋出照片，包含17日晚宴張忠謀與美國國務卿布林肯比鄰而坐、與加拿大總理杜魯多互相問候，18日則與日本首相岸田文雄雙邊會談，新加坡總理李顯龍也貼出和張忠謀夫婦一起喝茶照片。

昨天張忠謀與賀錦麗握手合影，張忠謀夫人張淑芬則與中國大陸第一夫人彭麗媛同框，張忠謀夫婦將於今天返台。