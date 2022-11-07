我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

期中選舉+CPI 3大股指2連漲

民主黨選情告急 拜登恐成跛鴨 期中選舉一次看懂

秘藏國寶一甲子 台故宮山洞庫房因文物爭議打開神秘大門

記者陳宛茜／台北即時報導
故宮後山山洞庫房大門口，門後為瓷器點查室。記者許正宏／攝影
故宮後山山洞庫房大門口，門後為瓷器點查室。記者許正宏／攝影

因為文物損毀爭議，故宮破天荒對立委和媒體打開創建近一甲子、鮮少對外人開放的山洞庫房。故宮上一次開放山洞庫房拍照錄影，已是2004年為了桂綸鎂、戴立忍合作的電影「經過」。此片由故宮出資拍攝，以山洞庫房為背景，兩人也因此作定情。「經過」之後，18年來山洞庫房絕少外人踏足。昨天下午，在故宮院長吳密察和兩位副院長的帶領下，約60名媒體和立委，浩浩蕩蕩來到故宮後山的山洞庫房「開箱」。

故宮院長吳密察指出，故宮山洞庫房建於1965年8月，內設洞庫A、B兩座。庫內共存置歷代陶瓷器1萬8608件，約為院藏陶瓷器總數的七成，收藏於1028只鐵箱之中。

故宮文物包括銅器、玉器、陶瓷、書畫文獻等，但書畫文獻的紙質脆弱、銅器易有「銅器病」必須高度控制濕度，都不適合長期貯放於山洞，最後只有陶瓷留在山洞庫房。來自瀋陽故宮、熱河行宮的瓷器已轉至正館庫房，留在山洞庫房的都是來自北京故宮，也就是血統最純正的「故瓷」。

此次引發喧然大波的三件損毀文物，都是貼上「故瓷」編號的瓷器，代表都貯放在山洞庫房。昨天故宮特別開放打破「清乾隆青花花卉盤」的「命案現場」給媒體，並有專人說明與展示整理文物的流程。

鐵箱內文物包裝分藍布包盒裝與包裹綑紮兩種。包裹正逐年汰除、以藍布盒取代。文物入盒或包裹之前，均以無酸紙包覆。鐵箱內藍布盒或包裹之間的空隙，則以棉墊或木絲填實、避免晃動。

故宮副院長余珮瑾表示，整理收藏瓷器的藍布盒時，如果裡頭還有瓷器，工作人員必須把藍布盒的釦子扣上。此次受懲處的一名工作人員便是因為粗心忘了扣上扣子，導致另一位同仁誤會是空盒失手。5月發生打破瓷器後，8月山洞庫房便重新調整設計工作間，將原本動線混亂的工作間，調整為分成鐵箱暫存、實盒暫存、空盒暫存、文物整理等八區的工作區，讓裝有瓷器的「實盒」和空盒分區擺放，避免工作人員產生誤會。

吳密察表示，目前瓷器典藏是以包裹與藍布盒貯存一件或多件文物，基於安全，明年起將逐步改善為「一物一盒」，內置棉墊或緩衝材料。此外，目前故宮瓷器文物都以鐵箱作為儲存空間，日後將「改箱為櫃」，於庫房增設防震鋼質典藏櫃取代鐵箱。這些工作計畫都已列入明年年度預算

故宮開放打破「清乾隆青花花卉盤」的瓷器點查室給媒體，並有專人說明與展示整理文物的...
故宮開放打破「清乾隆青花花卉盤」的瓷器點查室給媒體，並有專人說明與展示整理文物的流程。記者許正宏／攝影
故宮山洞庫房門禁森嚴。記者許正宏／攝影
故宮山洞庫房門禁森嚴。記者許正宏／攝影
故宮山洞庫房存置歷代陶瓷器1萬8608件，約為院藏陶瓷器總數的七成，收藏於102...
故宮山洞庫房存置歷代陶瓷器1萬8608件，約為院藏陶瓷器總數的七成，收藏於1028只鐵箱之中。記者許正宏／攝影
故宮山洞庫房建於1965年8月，內設洞庫A、B兩座。圖中的朱紅色大門即為山洞庫房...
故宮山洞庫房建於1965年8月，內設洞庫A、B兩座。圖中的朱紅色大門即為山洞庫房入口。記者許正宏／攝影
故宮開放打破「清乾隆青花花卉盤」的瓷器點查室讓媒體考察，並有專人說明與展示整理文...
故宮開放打破「清乾隆青花花卉盤」的瓷器點查室讓媒體考察，並有專人說明與展示整理文物的流程。圖中展示鐵箱內藍布盒或包裹之間的空隙，必須以木絲填實、避免晃動。記者許正宏／攝影

北京 預算 電影

上一則

挺陳時中 蔡英文：經濟好就是因為疫情控管得好

下一則

台美簽署MOU深化人道援助 孫曉雅：台灣是信賴夥伴

延伸閱讀

綠重提毀損古圖 藍諷又找馬維拉救援 科長早已革職

綠重提毀損古圖 藍諷又找馬維拉救援 科長早已革職
因「誤會」摔破盤 故宮懲處出爐 院長吳密察致歉

因「誤會」摔破盤 故宮懲處出爐 院長吳密察致歉
故宮文物受損 立委問敢不敢查 蘇貞昌：了解後「會斟酌」

故宮文物受損 立委問敢不敢查 蘇貞昌：了解後「會斟酌」
故宮遮蔽文物破損報告 藍委批無公信力

故宮遮蔽文物破損報告 藍委批無公信力

熱門新聞

網紅謝侑芯在羅浮宮拍照打卡，上半身僅穿著黑色薄紗胸罩，遭到當地警方關切。（取材自Instagram）

台灣爆乳網美羅浮宮打卡 只穿薄紗胸罩遭警驅離

2022-11-05 21:44
檢警先搗破詐騙集團在新北淡水的據點，循線追到桃園青埔據點，共逮捕17名嫌犯，目前傳出有第三個據點，檢警全力清查中。記者王長鼎／翻攝

高薪當餌囚禁凌虐…桃園救出32人 驚爆3屍體遭丟棄

2022-11-04 17:22
曾聖光6月18日發布的臉書公開照片，顯示他已抵達烏克蘭。圖/引自曾煜閎臉書

台灣志願兵戰死烏克蘭 太太：他很有正義感

2022-11-04 11:06
曾聖光8月3日發布的臉書公開照片，是一個結合中華民國與烏克蘭國旗的布章，圖說寫著，「謝謝波蘭戰友幫每個人都做一個」。圖/引自曾煜閎臉書

台志願兵戰死烏克蘭生前臉書：沒給陸軍丟臉 不知能幸運多久

2022-11-04 12:04
民眾黨新竹市長候選人高虹安。本報系資料照

高虹安「這句話」嗆爆對手 媒體人驚：犯了大忌

2022-11-02 09:56
台灣副總統賴清德（左）三日在帛琉與隨行媒體茶敘，被問到是否延續蔡英文總統兩岸路線並維持現狀？他回答「當然是如此」。右為台駐帛琉大使黎倩儀。記者丘采薇／攝影

賴清德：台獨指台灣不屬中國一部分

2022-11-03 16:39

超人氣

更多 >
世界晚報╱台爆乳網美拍清涼照 被警趕走 丟臉到國外？

世界晚報╱台爆乳網美拍清涼照 被警趕走 丟臉到國外？
美科技業最大波裁員 Meta傳本周將裁員數千人

美科技業最大波裁員 Meta傳本周將裁員數千人
16歲時擠下張曼玉成女主 昔日台灣仙氣女神現身金馬

16歲時擠下張曼玉成女主 昔日台灣仙氣女神現身金馬
紐時分析：這次期中選舉可能出現的4種結果

紐時分析：這次期中選舉可能出現的4種結果
姚明上海做核酸 發福逼近250公斤 被拍發飆嚇壞路人

姚明上海做核酸 發福逼近250公斤 被拍發飆嚇壞路人