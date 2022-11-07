秘藏國寶一甲子 台故宮山洞庫房因文物爭議打開神秘大門

故宮後山山洞庫房大門口，門後為瓷器點查室。記者許正宏／攝影

因為文物損毀爭議，故宮破天荒對立委和媒體打開創建近一甲子、鮮少對外人開放的山洞庫房。故宮上一次開放山洞庫房拍照錄影，已是2004年為了桂綸鎂、戴立忍合作的電影 「經過」。此片由故宮出資拍攝，以山洞庫房為背景，兩人也因此作定情。「經過」之後，18年來山洞庫房絕少外人踏足。昨天下午，在故宮院長吳密察和兩位副院長的帶領下，約60名媒體和立委，浩浩蕩蕩來到故宮後山的山洞庫房「開箱」。

故宮院長吳密察指出，故宮山洞庫房建於1965年8月，內設洞庫A、B兩座。庫內共存置歷代陶瓷器1萬8608件，約為院藏陶瓷器總數的七成，收藏於1028只鐵箱之中。

故宮文物包括銅器、玉器、陶瓷、書畫文獻等，但書畫文獻的紙質脆弱、銅器易有「銅器病」必須高度控制濕度，都不適合長期貯放於山洞，最後只有陶瓷留在山洞庫房。來自瀋陽故宮、熱河行宮的瓷器已轉至正館庫房，留在山洞庫房的都是來自北京 故宮，也就是血統最純正的「故瓷」。

此次引發喧然大波的三件損毀文物，都是貼上「故瓷」編號的瓷器，代表都貯放在山洞庫房。昨天故宮特別開放打破「清乾隆青花花卉盤」的「命案現場」給媒體，並有專人說明與展示整理文物的流程。

鐵箱內文物包裝分藍布包盒裝與包裹綑紮兩種。包裹正逐年汰除、以藍布盒取代。文物入盒或包裹之前，均以無酸紙包覆。鐵箱內藍布盒或包裹之間的空隙，則以棉墊或木絲填實、避免晃動。

故宮副院長余珮瑾表示，整理收藏瓷器的藍布盒時，如果裡頭還有瓷器，工作人員必須把藍布盒的釦子扣上。此次受懲處的一名工作人員便是因為粗心忘了扣上扣子，導致另一位同仁誤會是空盒失手。5月發生打破瓷器後，8月山洞庫房便重新調整設計工作間，將原本動線混亂的工作間，調整為分成鐵箱暫存、實盒暫存、空盒暫存、文物整理等八區的工作區，讓裝有瓷器的「實盒」和空盒分區擺放，避免工作人員產生誤會。