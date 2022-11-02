我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

習近平緊追毛澤東？美漢學家：毛聰明得多、習很脆弱

謀殺北加牙醫徐麗麗 男友被爆反社會傾向劈腿渣男

中國專家抵台探大貓熊團團：有進食、沒想像糟

記者潘才鉉、吳姿賢／台北3日電
大陸專家魏明（左）、吳虹林（中）探視大貓熊團團。保育員（右）含著動物訓練用的哨子。(圖：北市動物園提供)
大陸專家魏明（左）、吳虹林（中）探視大貓熊團團。保育員（右）含著動物訓練用的哨子。(圖：北市動物園提供)

台北市立動物園大貓熊團團疑罹患惡性腦瘤，中國大陸專家吳虹林、魏明前天抵台，昨上午前往探視，認為「團團有進食，沒有想像中糟」，但尚無進一步醫療策略，仍需幾天觀察。動物園發言人曹先紹則說，若真的要必要侵入式醫療，再討論是由台灣，還是大陸專家執刀。

吳虹林、魏明前天晚間抵台後，就搭車直奔動物園前往大貓熊館，不過由於到園時團團已入睡，為了不打擾動物休息，兩人僅透過監視器畫面大致了解狀況，昨一早才又再度入園探視團團、圓圓一家生活情形。

大貓熊館長陳玉燕表示，昨天實際到作業區討論，團團很爭氣、有進食，讓大陸專家覺得沒有想像中差，但目前未有新的改善病情策略。獸醫室醫師鄭秋虹表示，希望兩位專家能觀察團團行為給予治療意見，但需3至4天觀察。

園方表示，團團自10月22日再度接受腦部MRI檢查並接受麻醉後，每天竹葉進食量、排便量及活動力較為下降，後肢步行狀態時好時壞。用藥方面維持舒緩藥物和打輸液補充水分，日常飼糧中也會添加蛋白質、維生素E及B群、補體素及膳食纖維等營養補給品。

至於若團團真的不幸往生，遺體該如何處理？曹先紹說，全世界動物園在動物往生後，會依據研究或教學設定，考慮保留骨骼或皮毛，但如今科技日新月異，現在還可能保留精子、卵子及幹細胞等活體細胞，留存後續使用，如果真的不幸走了，會快速做出討論。

動物園 蛋白質

上一則

中東歐學者籲台灣以烏克蘭為鏡 提早為戰爭做好準備

延伸閱讀

歐洲企業節約能源成效大 乾脆關廠外流 專家很擔心

歐洲企業節約能源成效大 乾脆關廠外流 專家很擔心
年底假期搭飛機 專家告訴你何時訂票最便宜

年底假期搭飛機 專家告訴你何時訂票最便宜
5獅子逃出澳洲知名動物園展區 工作人員收指示躲避難處

5獅子逃出澳洲知名動物園展區 工作人員收指示躲避難處
台灣開綠燈 陸專家直奔動物園探團團

台灣開綠燈 陸專家直奔動物園探團團

熱門新聞

張瑞玲努力到最後一刻，不放過任何可以活下去的機會。(取材自臉書)

台51歲女主播不敵病魔癌逝「我沒逃 是醫生要我放棄的」

2022-10-26 21:26
民進黨前主席、現任亞太和平研究基金會董事長許信良。（本報資料照片）

許信良：綠操作抗中保台走險棋 選舉勝負基本已定

2022-10-30 02:29
民眾黨新竹市長候選人高虹安。本報系資料照

高虹安「這句話」嗆爆對手 媒體人驚：犯了大忌

2022-11-02 09:56
解放軍8月環台操演期間，國軍艦艇監控迫近台灣鄰接區的艦艇。（軍聞社）

智庫報告：解放軍軍演更勝1996年危機 美只保護裴洛西

2022-10-31 02:29
故宮編號編號007167「清 康熙款 暗龍白裏小黃瓷碗」監視器影像畫面。圖／翻攝自故宮調查報告

台故宮文物毀損調查報告出爐 瓷器庫房監視器畫面曝光

2022-10-31 11:47
台灣陸委會發布民調，結果顯示，對於中共20大報告宣稱不承諾放棄使用武力，有9成左右民眾強烈反對。圖為慶祝雙十國慶的民眾。(美聯社)

中共不放棄武力犯台 民調：近9成台人強烈反感

2022-10-27 10:58

超人氣

更多 >
特斯拉上海廠太成功 馬斯克傳將引進200名中國工程師到加州

特斯拉上海廠太成功 馬斯克傳將引進200名中國工程師到加州
快看世界／心臟科醫生分享：要心臟健康 別吃這5食物

快看世界／心臟科醫生分享：要心臟健康 別吃這5食物
農業部要求：好市多召回14.8萬磅這項雞肉產品

農業部要求：好市多召回14.8萬磅這項雞肉產品
「科研女神」顏寧離美 中搶才奏捷 網酸也許2年又跑

「科研女神」顏寧離美 中搶才奏捷 網酸也許2年又跑
俄勒岡警抓夜間路怒開槍嫌犯 竟抓到市長

俄勒岡警抓夜間路怒開槍嫌犯 竟抓到市長