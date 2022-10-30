宜蘭縣長林姿妙等15人涉弊遭訴 開準備庭釐清4部分

宜蘭縣長林姿妙（中）日前邀請民眾一起關注開庭內容。(記者林佳彣／攝影)

選舉倒數不到1個月，宜蘭縣長林姿妙涉弊案遭訴，宜蘭地方法院今天早上9點召開準備庭，傳喚林在內共15名被告。林姿妙日前邀民眾一起關注開庭，前立委黃國昌昨已在臉書 預告將到場旁聽，警方一早出動60名警力在法院待命，以維持現場秩序。

宜蘭地檢署8月23日以貪汙治罪條例等罪嫌起訴林姿妙等10名縣府與羅東鎮公所公務員，以及林姿妙女兒林羿伶等5人。起訴分為4部分，1558地號土地違法農地農用及免課徵土地增值稅案、98地號土地臨時性建築物延長使用、林姿妙與張桂綾特殊洗錢案。

宜蘭地方法院分案由刑一庭審理，審判長為院長莊深淵、受命法官陳錦雯、陪席法官程明慧，並排定在離選舉不到1個月的今天召開準備庭，傳喚爭取連任的林姿妙及14名被告開聽庭以釐清相關爭點。

準備庭今早9點開始，受命法官陳錦雯將依起訴書所載犯罪事實分階段開庭，9點是趙竑勳與黃耀智，9點30分為黃志良與林志揚，10點是林姿妙、林羿伶、吳朝琴、康立和、盧天龍、吳東原、龍非池、陳正勲、劉石純、林錫欽，11點是張桂綾。

此案備受全台矚目，宜蘭地方法院表示，準備程序在第6法庭，被告15人、被告陪同者30人，旁聽席開放21名記者進場，延伸法庭旁聽席只開放18位民眾進場，也已傳真報名額滿。

林姿妙日前開記者會，直言檢方不當取供、編造故事，先射箭再畫靶，放消息給特定媒體，完全就是未審先判、入人於罪，「不要用國家機器來打壓」，並邀請民眾關注此案，相信選民的眼睛都是雪亮的。