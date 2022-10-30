宜蘭縣長林姿妙等15人涉弊遭訴 開準備庭釐清4部分
選舉倒數不到1個月，宜蘭縣長林姿妙涉弊案遭訴，宜蘭地方法院今天早上9點召開準備庭，傳喚林在內共15名被告。林姿妙日前邀民眾一起關注開庭，前立委黃國昌昨已在臉書預告將到場旁聽，警方一早出動60名警力在法院待命，以維持現場秩序。
宜蘭地檢署8月23日以貪汙治罪條例等罪嫌起訴林姿妙等10名縣府與羅東鎮公所公務員，以及林姿妙女兒林羿伶等5人。起訴分為4部分，1558地號土地違法農地農用及免課徵土地增值稅案、98地號土地臨時性建築物延長使用、林姿妙與張桂綾特殊洗錢案。
宜蘭地方法院分案由刑一庭審理，審判長為院長莊深淵、受命法官陳錦雯、陪席法官程明慧，並排定在離選舉不到1個月的今天召開準備庭，傳喚爭取連任的林姿妙及14名被告開聽庭以釐清相關爭點。
準備庭今早9點開始，受命法官陳錦雯將依起訴書所載犯罪事實分階段開庭，9點是趙竑勳與黃耀智，9點30分為黃志良與林志揚，10點是林姿妙、林羿伶、吳朝琴、康立和、盧天龍、吳東原、龍非池、陳正勲、劉石純、林錫欽，11點是張桂綾。
此案備受全台矚目，宜蘭地方法院表示，準備程序在第6法庭，被告15人、被告陪同者30人，旁聽席開放21名記者進場，延伸法庭旁聽席只開放18位民眾進場，也已傳真報名額滿。
林姿妙日前開記者會，直言檢方不當取供、編造故事，先射箭再畫靶，放消息給特定媒體，完全就是未審先判、入人於罪，「不要用國家機器來打壓」，並邀請民眾關注此案，相信選民的眼睛都是雪亮的。
前立委黃國昌昨在臉書發文，「接受林姿妙的邀請」，認為做為一位縣長兼縣長候選人，願意將自己的司法案件攤在陽光下，供社會大眾檢驗，就這一點，林姿妙的確是比許多掌握權力的官員來得磊落。今天將到宜蘭地方法院旁聽。
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