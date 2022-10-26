我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

快看世界／聽讓人舒適的「棕色噪音」能提升專注力？

壓不住通膨還賠了幾百億美元 聯準會可能被痛罵？

台灣挺烏克蘭 捐5600萬美元協助重建

記者程遠述／台北即時報導
台外交部長吳釗燮今表示，政府已編列明年度預算，將捐贈5600萬美元協助烏克蘭重建醫院、學校等關鍵基礎設施，此預算須等立法院審查通過，他相信跨黨派立委會支持。圖／取自台外交部直播頻道
台外交部長吳釗燮今表示，政府已編列明年度預算，將捐贈5600萬美元協助烏克蘭重建醫院、學校等關鍵基礎設施，此預算須等立法院審查通過，他相信跨黨派立委會支持。圖／取自台外交部直播頻道

台灣外交部今舉行台灣烏克蘭友誼酒會，外交部長吳釗燮致詞時聲明，政府已編列年度預算，將捐贈5600萬美元協助烏克蘭重建醫院、學校等關鍵基礎設施。

吳釗燮表示，外交部已列出這筆預算，並由內閣團隊批准，而台灣是民主國家，此筆預算須等立法院審查通過，但今天在場有跨黨派立委聲援烏克蘭，他相信此援助可以順利通過。

今天酒會中，包括烏克蘭國會議員盧狄克（Kira Rudik）、立陶宛國會議員暨歐洲事務委員會副主席帕維里歐尼斯（Žygimantas Pavilionis）及立法院「台灣與烏克蘭國會議員友好協會」會長、民進黨立委黃世杰等人皆出席酒會。

吳釗燮也表示，台灣會幫忙烏克蘭，也會繼續與理念相近的國家，像是波蘭、斯洛伐克、捷克、立陶宛等團結協助重建烏克蘭。

除編預算捐贈，吳釗燮也宣布，外交部明年的台歐獎學金名額將開放給烏克蘭學生申請，這是除已開放給烏克蘭學生與學者之外的額外名額，同時也正與教育部討論，期盼台灣的大學能開放更多獎學金額給烏克蘭學生。

吳釗燮也說，台灣在基輔沒有代表處，過去烏克蘭相關連繫業務要透過莫斯科代表處經手，但這是不對的，加上台灣在波蘭已建立了台灣與烏克蘭合作的工作小組，因此現在與烏克蘭相關連繫業務，將移撥到波蘭的工作小組。

吳釗燮強調，在烏克蘭發生的戰爭暴行波及無辜百姓的學校、醫院、住所等，都是不該發生的事情，因此從戰爭一開始，台灣就與烏克蘭站在一起，加入世界民主國家的行列，譴責俄羅斯。

烏克蘭 預算 立陶宛

上一則

郭台銘再戰2024？ 柯文哲：郭當我的面說不選了

延伸閱讀

蔡英文：台不因中國恐嚇動搖 吳釗燮：陸武統威脅增

蔡英文：台不因中國恐嚇動搖 吳釗燮：陸武統威脅增
日本不承認高端 吳釗燮：沒WHO認證 開放程度不會理想

日本不承認高端 吳釗燮：沒WHO認證 開放程度不會理想
韓媒專訪 吳釗燮：習近平第3任期將增大武力犯台威脅

韓媒專訪 吳釗燮：習近平第3任期將增大武力犯台威脅
首獲烏克蘭媒體專訪 吳釗燮：烏克蘭必贏最終勝利

首獲烏克蘭媒體專訪 吳釗燮：烏克蘭必贏最終勝利

熱門新聞

周玉蔻曝光年輕時的舊照。（Hit Fm提供、截圖自臉書）

69歲周玉蔻「清純嫩照」曝光 網驚呼：超越林青霞

2022-10-25 21:52
對於蔡英文（右）所謂矽盾之說，專家反而覺得，台灣在半導體市場主導地位反而讓自己更加危險，左為張忠謀。（路透）

FT：台積電困迫美中角力之間 對台灣是絆網而非矽盾

2022-10-24 04:34
台灣前立委黃義交驟逝。圖／本報系資料照

「多年感情到頭來只剩一卡皮箱」 黃義交稱生命中最重要4人

2022-10-17 12:35
民進黨立法委員王定宇。 圖／本報系資料照

王定宇：習近平黨政軍一把抓 「稱帝」後雞犬皆升天

2022-10-23 10:57
馬英九說，民進黨現在被中共言詞恐嚇，講了一些不太適當的話，國民黨被誰拋棄？國民黨掌握了兩岸交往的主流，就是和平發展。記者李成蔭／攝影

國民黨在中共20大被拋棄？馬英九：藍營掌握交往主流

2022-10-23 10:45
菲律賓籍男子肯尼斯（Kenneth Bolivar Distura）2019年在西雅圖搭長榮航空班機赴台，飛行到一半竟起色心，撫摸鄰座的美籍女子胸部，還撕裂對方的內褲、指侵她下體。（本報資料片）

長榮機上撕乘客內褲還指侵 禿頭菲男假釋付保護管束

2022-10-24 21:57

超人氣

更多 >
世說新聞╱華女全裸喊「世界是中國的」 找到原因了

世說新聞╱華女全裸喊「世界是中國的」 找到原因了
翻文件起爭執？胡錦濤20大提早離場「較早畫面」曝光

翻文件起爭執？胡錦濤20大提早離場「較早畫面」曝光
媒體還原現場：栗戰書發動 習近平下令 胡錦濤被離席

媒體還原現場：栗戰書發動 習近平下令 胡錦濤被離席
最新訪調 美國人認為退休準備金要「這個數」才夠

最新訪調 美國人認為退休準備金要「這個數」才夠
8月房價降溫 11年之最 美西城市跌幅最大

8月房價降溫 11年之最 美西城市跌幅最大