台灣挺烏克蘭 捐5600萬美元協助重建

台外交部長吳釗燮今表示，政府已編列明年度預算，將捐贈5600萬美元協助烏克蘭重建醫院、學校等關鍵基礎設施，此預算須等立法院審查通過，他相信跨黨派立委會支持。圖／取自台外交部直播頻道

台灣外交部今舉行台灣烏克蘭 友誼酒會，外交部長吳釗燮致詞時聲明，政府已編列年度預算 ，將捐贈5600萬美元協助烏克蘭重建醫院、學校等關鍵基礎設施。

吳釗燮表示，外交部已列出這筆預算，並由內閣團隊批准，而台灣是民主國家，此筆預算須等立法院審查通過，但今天在場有跨黨派立委聲援烏克蘭，他相信此援助可以順利通過。

今天酒會中，包括烏克蘭國會議員盧狄克（Kira Rudik）、立陶宛 國會議員暨歐洲事務委員會副主席帕維里歐尼斯（Žygimantas Pavilionis）及立法院「台灣與烏克蘭國會議員友好協會」會長、民進黨立委黃世杰等人皆出席酒會。

吳釗燮也表示，台灣會幫忙烏克蘭，也會繼續與理念相近的國家，像是波蘭、斯洛伐克、捷克、立陶宛等團結協助重建烏克蘭。

除編預算捐贈，吳釗燮也宣布，外交部明年的台歐獎學金名額將開放給烏克蘭學生申請，這是除已開放給烏克蘭學生與學者之外的額外名額，同時也正與教育部討論，期盼台灣的大學能開放更多獎學金額給烏克蘭學生。

吳釗燮也說，台灣在基輔沒有代表處，過去烏克蘭相關連繫業務要透過莫斯科代表處經手，但這是不對的，加上台灣在波蘭已建立了台灣與烏克蘭合作的工作小組，因此現在與烏克蘭相關連繫業務，將移撥到波蘭的工作小組。

吳釗燮強調，在烏克蘭發生的戰爭暴行波及無辜百姓的學校、醫院、住所等，都是不該發生的事情，因此從戰爭一開始，台灣就與烏克蘭站在一起，加入世界民主國家的行列，譴責俄羅斯。