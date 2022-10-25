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韓媒專訪 吳釗燮：習近平第3任期將增大武力犯台威脅

中央社記者黃雅詩台北25日電
台外交部長吳釗燮。（外交部提供）中央社
台外交部長吳釗燮。（外交部提供）中央社

韓國「NEWS 1通訊社」今天刊出台灣外交部長吳釗燮專訪，他表示中共總書記習近平第3任期將增大武力犯台威脅，但台灣不會屈服。

外交部晚間發布新聞稿指出，吳釗燮在專訪中指出，習近平獲得連任後，首要之務是對內鞏固勢力、消聲異己，但可預期在其第3任期內，將會加大對台灣的威脅及武嚇。

吳釗燮警告，台灣尤需慎防中國領導人在面臨經濟衰退、高失業率、動輒封城等內政問題引發民怨時，轉而以對外動武方式轉移注意力，以維繫其政權合法性。習近平也可能為求歷史定位，追求所謂「統一」大業，發起實際上是侵略台灣的戰爭。

吳釗燮表示，中國長期昧於台灣主權獨立事實，且不放棄武力犯台。台灣一貫立場是「維持現狀」，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，中國從沒有一天統治過台灣，這是長期存在現狀，也是國際社會普遍認同的現實。

吳釗燮特別引用總統蔡英文雙十國慶演說內容，重申台灣願在理性、平等及相互尊重下，與北京當局尋求雙方可接受維持台海和平穩定的方式。

吳釗燮舉出今年8月一份民調為例，說明台灣有近9成民意認同「維持現況」，中共當局所稱「一個中國原則」及「一國兩制」，及8月10日發表的「台灣問題與新時代中國統一事業」白皮書等謬論，都是台灣人民強力拒絕的。

吳釗燮表示，中國以聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台為藉口，對台海空域進行挑釁的大規模實彈軍演，真正意圖是將台灣海峽內海化，否定台海是國際水道的現狀，以影響各國行使海空自由航行權，並藉機操演其長期以來所準備的侵台行動劇本。

吳釗燮表示，美、日、澳洲等多國政府對中國高度不負責任的軍事威脅行動，已提出譴責及關切，並重申台海和平穩定的重要性，鼓勵和平解決兩岸問題。

吳釗燮強調，美國拜登政府已多次重申恪守「台灣關係法」及「六項保證」的對台安全承諾，對台支持「堅若磐石」，保衛台灣向來是台灣自己的責任，政府將持續強化自我防衛能力及不對稱戰力，台灣也將堅持自由民主的生活方式，捍衛主權領土，維護印太區域的自由開放與穩定繁榮。

習近平 中共 中華民國

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