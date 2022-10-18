宏碁創辦人施振榮：美國生產半導體仍然是很大的挑戰

Yahoo財經全球市場高峰會今日登場，宏碁創辦人施振榮首度參與，並遠距接受美國Yahoo財經總編輯Andy Serwer訪談，施振榮分析美、中分別對台灣的PC、半導體扮演何種要角。（圖：Yahoo提供）

第二屆Yahoo財經全球市場高峰會登場，今年以「新挑戰，新機遇」為主題，宏碁 創辦人施振榮首度參與，對於美國的半導體新政策，施振榮表示，美國生產半導體是很大的挑戰，不光是成本高，半導體製造人才也缺乏，美國要重新訓練相關人才，需要5至10年的時間。

地緣政治局勢詭譎多變，台灣與美國矽谷 、中國之間的商業往來，以及美國半導體政策對台灣以及全球的影響，在在都受到全球市場關注。

施振榮不諱言，70年代，台灣從美國獲得科技技術，如台積電30多年前發展到現在，不僅是一線廠商，技術還做到世界領先，且延續晶圓代工服務，從垂直整合到分工，專注製造工藝，並支持IC設計或系統公司，更以微處理器為基礎，讓電腦運算力發揮，造就台灣成為自己口中的「創新矽島」。

他回顧這40年來，台灣與矽谷合作，讓科技產品普及化且更便宜，「台灣與美國矽谷合作是一個完美的結合。」。

而對於兩岸商業往來，施振榮說，台灣約30年前缺工，很多廠商西進，包括電腦等產業，也因為中國有台灣這個好鄰居，也讓他們被稱為世界製造基地。而現今中國市場大而能加入世界市場，台灣過去依靠中國人力支援，為全球需求提供服務，這種商業關係還在持續。

不過，他直言，已有很多台灣公司到東南亞尋找替代方案，如宏碁早期就在東歐與拉丁美洲跟其他地方建立了製造基地，也因此，宏碁讓供應鏈 多元化，可用更快速的供應鏈來滿足市場需求。

然而，美國不斷祭出半導體新政策，也繼續推動產業落地美國，市場關心台灣產業發展是否因此受限，或美國半導體業反受衝擊。

施振榮分析，台灣製造業客戶涵蓋海外全球，美國是最大客戶，為滿足客戶需求，生產鏈服務貼近客戶所需，可以做到更好的服務。但他點出，美國生產半導體晶片成本高於台灣，儘管美國政府提供補貼，但服務客戶需求與在地客戶要求下，「全球分工仍是很重要的」。

「美國生產半導體是很大的挑戰，不光僅是成本高，或許半導體製造人才也缺乏，這會是大挑戰」，他認為，重新訓練、教育美國人力也是很重要的，這可能需要5到10年時間。且在美國，人才喜歡從事高附加價值與創新工作，半導體製造是相對不容易的工作。

施振榮說，美國就算在矽谷也缺少半導體製造人才，台灣也缺高階人才，但培訓人才是政府的責任，台灣也試著重新培養工程或科學領域學生，這是政府或領導人的責任，他們必須為長期培養買單。而所謂長期培養，要許給他們未來，給他們價值更高、更具競爭力的工作。

施振榮強調，台灣擁有人材，特別是在科技與工程師方面，但短缺的是市場勞動力與規模。他認為，台灣市場太小，與美國、日本等相比，企業草創時就必須想到全球化與國際化。這也是為何專注在半導體，以及在台灣專注資本密集的科技產業，發展自動化。