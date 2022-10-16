友台議員將破百 史葛洛：加拿大國會挺台力量巨大

加拿大眾議院國貿委員會主席暨加台議員友好協會會長史葛洛（Judy Sgro）9至14日率團訪問台灣，她表示將會把參訪成果帶回加拿大，以國會議員身分繼續發聲，推動台加深化經貿合作。（中央社）

台加國會議員友好協會會長史葛洛日前接受中央社專訪表示，在加拿大 國會338名成員中，支持台灣勢力是極巨大的（tremendous），她甚至認為所有議員都傾向支持台灣。

史葛洛（Judy Sgro）9至14日率團訪問台灣，「台加國會議員友好協會」原有97位成員，史葛洛離台前接受中央社專訪時表示，她前幾天接到5、6位加拿大議員通知，希望加入友台協會，她回加拿大後將立刻送出新一輪邀請函，估計新會期友台協會成員可衝破百人。

對於台灣為何能在加拿大國會獲壓倒性支持，史葛洛說，台灣向世界展示了民主與自由的重要性，這些是加拿大奉為圭臬的價值，盼台灣能發揮「燈塔」效用，激勵其他國家也採取行動，追求人人都應享有的民主自由。

這次是史葛洛睽違6年再度訪台，談到此行感受，她連說3次「非常滿意」，團員中有3位議員是初次訪台，也都對台灣留下深刻印象，大家已開始討論，回去不僅要將訪台見聞向加拿大國會分享，還要到加拿大各地訴說。

史葛洛熱切表示，「關於台灣有太多可說了」，以台灣人民自發性對烏克蘭 慷慨捐贈為例，一個小國努力對國際社會作出承諾並不容易，當台灣人這麼做，全世界都會注意和致敬，「因此我推想台灣在國際的朋友，遠比你們自己知道的多。」

在史葛洛訪台期間，中國駐加拿大使館 透過加拿大最大報「環球郵報」（The Globe and Mail）提出措辭嚴厲的抗議。

被問到中國威脅是否會讓史葛洛打消再訪台灣的念頭，她瞪大眼睛、噗哧一笑說「當然不會，我們是加拿大的國會議員。」

史葛洛說，她認為不管是加拿大議員或一般民眾想到台灣，都不該遭受任何外力嚇阻，反該受到大大鼓勵，因為台灣值得被世界更多認識，她並直言「一回到加拿大，友台協會就會開始規劃下次訪台行程」。

史葛洛過去曾任加拿大聯邦移民部長，對於加國政府是否可能讓現任「部長級官員」訪台，史葛洛表示，她始終深信「人生各種事情都有可能」，友台議員會把此次訪台訊息帶回加拿大，凸顯增進台加各種雙邊、多邊溝通的好處。

史葛洛表示，台灣立法院最近成立了加拿大友好小組，她也已正式向幾位立委提出邀請，盼台灣立院明年能組團回訪加拿大首都渥太華（Ottawa）。