實測台灣最高樹 桃山神木等身樹拍攝影像首度曝光

台灣農委會林業試驗所、成功大學團隊與澳洲樹冠層攝影專家合作，拍攝位於雪霸國家公園山谷、樹高七十九點一公尺的台灣杉「桃山神木」。「桃山神木」也是台灣目前經攀爬實測最高的樹。圖／台灣林試所提供

台灣農委會林業試驗所與成大研究人員所組成「找樹的人」團隊，利用「空載光達」技術蒐尋全台樹高65公尺以上的巨木，經四次實地勘察，找到其中位於雪霸公園山谷內的台灣杉「桃山神木」，並經攀樹師爬樹以皮尺測到樹高達79.1公尺，至少有20多層樓高，是台灣目前經攀爬樹頂實測最高的樹，也是東亞最高樹。

影片來源：youtube/The Tree Projects

台灣高山究竟藏有多少巨木？林試所所長曾彥學說，成大測量及空間資訊學系教授王驥魁的測量團隊，利用「空載光達」技術，普查找出65公尺高以上的巨木有941棵。

其中位在南投丹大山區、卡阿郎溪上游的台灣杉「卡阿郎巨木」，推測有82公尺，是目前已知最高樹，超過「桃山神木」高度，但其樹頂有20公尺枯枝且環境危險無法攀爬至頂，「桃山神木」因而是目前爬到樹頂現勘的最高樹。

林試所日前還找來全球唯一專做巨木拍攝的澳洲 樹冠層攝影 專家史蒂夫．皮爾斯（Steven Pearce），來台為「桃山神木」掌鏡拍攝等身照。

林試所助理研究員徐嘉君說，「桃山神木」位在雪霸公園內一處山谷，團隊須先上攻3千多公尺，再下攻約海拔2千多公尺的位置，還要搬30、40公斤，價值600萬光達設備再去測量，前後花約7天完成。

皮爾斯說，「桃山神木」地點遙遠，拍攝時又雨霧交加，直說此次為「目前做過野心最大的計畫」，須找到周邊、可供相機操作的空間，否則難取得最好的角度。過程要透過空氣槍，將繩索發射至超過逾百公尺遠的山坡，架設懸掛系統，相機從樹頂到樹基須緩慢邊放繩子邊拍，每一段拍一組，共拍20組、每組450張照片，最後才能拼接成「桃山神木」等身照。