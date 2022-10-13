民眾黨立委蔡壁如 論文違反學術倫理 碩士學位遭撤

民眾黨立委蔡壁如碩士學位遭撤銷。記者曾原信／攝影

民眾黨立委蔡壁如日前遭踢爆，她的德明財經科大碩士論文涉嫌抄襲。德明財經科大今天表示，8月中旬接獲民眾具名檢舉，碩士在職專班學生蔡壁如「民意代表社群網站 市政議題關注度討論」碩士論文與他人發表雷同，學校隨即依照「學生違反學術倫理案件處理規定」審議，共組校內外學者專家代表等共七人，經四次會議討論，認定該生碩士論文確實違反學術倫理並建議撤銷學位，10月13日經教務會議審議，撤銷該生學位和註銷發放的學位證書。

蔡壁如發表聲明，表示尊重學術倫理委員會的決議。她表示，希望學校給完整的具體決議內容，並且公開相關審查資料；在目前資訊不對稱的情況下，她對於審查結果「無法認同」，會再依法提出救濟申復，捍衛自己權益。

蔡壁如表示，下午收到母校德明科大寄的電子郵件，郵件標題是「台端碩士學位論文違反學術倫理案審定結果」，沒有具體說明如何違反學術倫理，只寫「被民眾檢舉多處涉及不當引用網路資料」，以及通知撤銷學位和繳還碩士學位證書的決議。

明德科大寄給蔡壁如的信中說，若對審定結果有異議，可在收到通知30天內，以書面敘明具體事實，向教務單位提出申復，經審議委員會出席委員三分之二以上通過，「始得變更原決議」。

蔡壁如表示，學校給她的整封信只有314字，對外新聞稿卻有518字，校方給當事人的資訊比給媒體的還少，令人不解與遺憾。