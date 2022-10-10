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短評／蔡英文國慶講話遞橄欖枝 對北京軟硬兼施

記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統（前右）與擔任國慶大會主席的立法院長游錫堃（前左）在有「橘色惡魔」之稱的日本京都橘高校吹奏部精彩演出後，揮手向他們致意。記者蘇健忠／攝影
蔡英文總統（前右）與擔任國慶大會主席的立法院長游錫堃（前左）在有「橘色惡魔」之稱的日本京都橘高校吹奏部精彩演出後，揮手向他們致意。記者蘇健忠／攝影

今天是中華民國111年國慶，蔡英文總統以「給世界一個更好的台灣−堅韌之島、韌性國家」為題發表國慶講話，關於兩岸的內容仍最受矚目。內容提到，她期待在兩岸邊境解封之後，能夠逐步恢復兩岸人民之間的健康有序交流，進而舒緩台海緊張的情勢。但也提到，在她任期的最後兩年，仍要持續站穩去年提到的「四個堅持」的立場，軟硬兼施。

今年是蔡英文執政第六年，雖然兩岸關係緊繃，但每年國慶及元旦演說，都藏有與對岸溝通的關鍵密碼。蔡英文今年國慶提到，願意和北京當局尋找雙方可接受的維持台海和平穩定方法。但也呼籲北京，不要因為台灣活躍的民主體制，而有所誤判；試圖利用政黨之間的激烈競爭，來分化台灣社會。

這些話，蔡英文說給北京聽，也說給台灣人民聽，更是說給台灣某些在野黨聽，盼面對北京時，台灣政黨能夠「對內競爭，但對外團結」。

今年8月，中國政府因不滿眾議院議長裴洛西訪台，實施圍台軍演，甚至發射飛彈穿越北台灣上空，讓台灣度過了自1996年台海危機以來，最緊張的8月。當時兩岸劍拔駑張的氣氛到達最高峰，但隨後9月中國四川發生強震，包括蔡英文及副總統賴清德、行政院長蘇貞昌都主動表達慰問，凸顯了兩岸無論如何還是必須交流的現實。

蔡英文在2016年上任後，因兩岸關係停滯，官方交流被形容幾乎「斷線」，但每遇上對岸發生災情，蔡英文都曾主動慰問。包括去年7月河南鄭州暴雨成災，蔡英文也發聲明關心，某種程度代表了我方對兩岸關係始終存有期待。

今年國慶講話，蔡英文呼籲北京當局，兵戎相見絕對不是兩岸的選項；而蔡英文過去幾年受訪時也曾多次提到，願意與北京「坐下來談」。但目前兩岸的問題在於雙方沒有互信，且這幾年雙方都把話愈說愈死，似乎失去了「交流」的基礎。以民進黨政府的角度來看，蔡英文在國慶講話已經遞出了橄欖枝，但如今兩岸關係不只是兩岸關係，還加入了複雜的國際因素。當兩岸失去了迴旋空間，未來挑戰將愈來愈緊迫，也將更棘手。

蔡英文 北京 中華民國

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