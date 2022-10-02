AIT涉遊說彩券系統標案？台國庫署惹議

美國在台協會官員拜會國庫署長「介紹」美商，國庫署事後將廠商資料轉給中信銀，遭質疑作法不當。記者余承翰／攝影

台灣中國信託商銀取得第五屆公益彩券發行機構資格後，上周公告電腦技術廠商招標，由於牽涉為期10年、高達新台幣上兆元的商機，全球前3大廠商都表達競標意願。美國在台協會（AIT ）官員為此拜會主管彩券的台財政部 國庫署，「介紹」其中一家有美商背景的IGT，國庫署事後把資料轉給中信銀「參考」。

曾負責彩券發行機構遴選的財政部前官員表示，國庫署的作法不合適，會對發行機構造成壓力。

財政部今年8月中拍板由中信銀繼續擔任2024至2033年的公益彩券發行機構，中信銀上周五宣布啟動電腦技術廠商招標作業。中信銀在第4屆發行期間，過去八年平均每年業績1,253億元（新台幣，約39.4億美元），第五屆的業績估計破兆元，由於商機龐大，除了中信銀目前合作的技術廠商Intralot，IGT、SG等大型系統商也向中信銀表達競標意願。

在中信銀公告遴選技術廠商前，AIT負責商務的官員為此前往財政部拜會國庫署長蕭家旗，並準備IGT這家廠商的相關資料，國庫署事後將資料轉給中信銀。

蕭家旗表示，國庫署只是把資料轉給中信銀參考，不會涉入也不會去推薦，如果廠商有興趣可參加遴選。他也告訴AIT官員，國庫署不能涉入技術廠商遴選作業。

AIT：推銷美商促進投資

AIT發言人則回應，包括來自美國的世界各地官員，經常以各種方式倡導其本國商業公司的利益，定期的商業接觸促進全球經濟的貿易和投資聯繫，並有助於強化世界各地的供應鏈。

不過，一位曾負責公益彩券發行機構遴選的財政部前官員指出，就像美國聯邦參議員葛理漢先前來台促銷波音787，AIT要怎麼去幫美國廠商是美國人的事，但國庫署把廠商資料轉給中信銀的作法就不合適。

國庫署：不會干涉遴選

上述前官員指出，根據公益彩券發行機構遴選公告，中信銀選定電腦技術廠商後，應於簽約前報財政部同意。換言之，財政部對於中信銀選出的技術廠商有准駁權，卻在遴選前將特定廠商的資料轉給中信銀，「人家（中信銀）會有壓力，真的不合適」。

蕭家旗則回應，中信銀應該不會有壓力，因為國庫署轉文沒有特別的意思，主管機關不會去干涉技術廠商遴選，只要讓國庫署知道遴選結果，不會去干涉，國庫署關切的是程序有沒有做好，能否確保未來10年系統運作順暢。

中信銀：公平公開招標

中信銀對此表示，有意投標的廠商可於12月1日前遞標，中信銀彩券管理部會依照招標公告上的說明，以公平公正公開的方式，由系統商遴選委員會選出第五屆公益彩券的電腦技術廠商。