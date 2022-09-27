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「好像我跟陳時中有不可告人關係」周玉蔻稱遭抹黃 爆哭

記者葉君遠／即時報導
周玉蔻錄影突然爆哭。圖／截自Youtube
周玉蔻錄影突然爆哭。圖／截自Youtube

民視因為外界壓力，昨天決定處理周玉蔻節目「辣新聞」，同一時間，她正在錄影，說到自己遭外界影射和陳時中的關係，本來還慷慨激昂，突然開始難過掉淚，情緒崩潰。

她說，「我在報導蔣家問題時，他們用抹黃的方式，影射的方法，好像我跟陳時中有不可告人的關係，使得陳時中在回應媒體時，一個老實厚道的老實人，第一時間回答有些退縮的時候，這些戰鬥藍就用共產黨的手法，每天逼陳時中講周玉蔻，愈問他就愈不知怎回答，因為他是個老實人，他不知道怎麼跟一個女性的專業人士之間會被製造成這個關係，這時柯文哲就進來了，說我們永結同心。」

此時，周玉蔻表情一變，開始哽咽，「然後民眾黨的網軍，他們把我訪問陳時中的影片，全做成男女的東西，還配音樂…，還配紅色的心…，很噁心的把陳時中跟我的訪問，就做成一個很污髒的男女影片，然後翟本喬還要說，這場選舉好像看A片，蔣萬安還說，他們小兩口的事，是他們的事，我是個長期的新聞工作者，我自己是獨身的，我安於我自己的工作，民視給我非常大的支持跟空間…」。

她聲淚俱下，不斷稱自己是新聞專業人士，「你們還罵別人栽贓，罵別人污穢，你們的選舉下流到這個地步，不可以讓人批評嗎？」

陳時中 柯文哲 共產黨

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