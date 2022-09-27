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龐培歐訪台重申：台灣早已是獨立國家 不需宣布獨立

記者徐白櫻／高雄即時報導
龐培歐（左四）27日二度訪台，除高雄市長陳其邁在論壇開始前先來致意外，屏東縣長潘孟安（右三）也趕來參加座談。（記者徐白櫻／攝影）
龐培歐（左四）27日二度訪台，除高雄市長陳其邁在論壇開始前先來致意外，屏東縣長潘孟安（右三）也趕來參加座談。（記者徐白櫻／攝影）

美國前總統川普時期友善台灣的前國務卿龐培歐二度訪台，今天在「全球台商經貿論壇」演講提及，有些人不樂見他訪台灣、台灣是中國一部分，但他不認同這些說法，他認為，台灣早已是獨立國家，不需要刻意宣布獨立，自豪他在擔任國務卿時推動美國承認台灣政治主權現實；中國大陸不重視環保議題，投資者要三思。

「全球台商經貿論壇」今天上午在高雄萬豪酒店登場，副總統賴清德致詞後，龐培歐以「從世界經貿趨勢看見台灣疫後新商機」為題進行演說。

龐培歐說，他上次訪台灣是去台北，很興奮這次有機會到高雄。有些人不樂見他訪台灣，也說台灣不自由、台灣是中國一部分，他沒辦法去對岸看看，不過事實上台灣不需要刻意宣布獨立，因為台灣本來就是獨立國家，他過去擔任國務卿最驕傲的事情之一，是讓美國的政府和人民更加認清這個政治、外交現實。

龐培歐提及，日本正在舉辦前首相安倍國葬，日本、澳洲都考量增加軍事預算，東南亞商機無窮，台灣更繁榮，台美合作應該持續推動，另跟東南亞進一步合作，半導體出口管制影響美國及台灣晶圓，現在美國中國脫鉤，處於轉捩點局勢。

龐也說，有人擔心美國退出亞太、不會保護台灣、歐洲承諾不再等說法，不過他相信美國對台承諾、持續自由貿易承諾不變。美國對自由貿易沒有懷疑，希望推動自由市場。此外，中國大陸不尊重法治知識財產權、貿易協定、虐待工人及種族滅絕，不可能公平貿易，也知道台灣跟中國完全不同。

座談會上，龐培歐也批評，中國不想在淨零碳排等議題盡責任，是對環境最不敏感的國家，不想替環境盡一分心力，任何人要去中國投資都要三思。

龐培歐訪台，27日在「全球台商經貿論壇」演講，呼籲要去中國投資的人都要三思。（記...
龐培歐訪台，27日在「全球台商經貿論壇」演講，呼籲要去中國投資的人都要三思。（記者劉學聖／攝影）

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