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沛星積極拓展美國市場 隱私法規趨嚴提振客戶需求

編譯易起宇／綜合外電
台灣本土新創出身的沛星互動科技（Appier）正積極拓展美國市場。 （圖／Appier提供）
台灣本土新創出身的沛星互動科技（Appier）正積極拓展美國市場。 （圖／Appier提供）

台灣本土新創出身、並在日本掛牌上市的AI行銷科技業者沛星互動科技（Appier）表示，正在美國拓展行銷軟體事業，以測試亞洲軟體業者能否與西方同業競爭。

去年3月赴日掛牌的沛星，主要販售透過人工智慧（AI）提振行銷表現的軟體。2020年沛星在舊金山設立辦事處，今年第2季營收約12%來自美國市場，主要客戶來自電商和電玩等網路相關產業。

沛星正計劃把美國員工人數提高一倍至20人，並擴大軟體產品陣容。創辦人暨執行長游直翰接受日經新聞專訪時表示，美國企業面臨更嚴格的隱私法規，有助推升該公司產品的需求；監管趨嚴導致企業更難追蹤用戶資訊，促使業者尋找更有效率的行銷方式。

游直翰說：「數位廣告業過去仰賴第三方數據做很多事。但現在人們想善用自己的數據，無論是用於外部廣告，或是用於改善廣告轉換率。數位化程度較高國家的客戶已開始考慮主要仰賴第一方數據的解決方案。」

研調業者IDC表示，行銷軟體市場規模2021年為185億美元，2026年預期將成長至317億美元。拜營收成長和日圓貶值所賜，沛星預期今年下半年將有營業利益。

在全球日益重視隱私的風潮下，廣告業者的指向式廣告面臨挑戰。美國蘋果公司去年推出詢問用戶是否同意App間追蹤個人資訊的功能；Goolge也計劃2024年將第三方Cookies從Chrome瀏覽器中淘汰。

臉書、Google等公司透過蒐集其龐大用戶群的資訊來發送廣告，主宰了整個線上廣告市場。有些沛星的產品能協助企業在這些「高牆花園」（walled garden）平台裡發送廣告。但游直翰說，公司正在尋找更多元的方式來吸引客戶。他說：「因為第三方數據限制，某些方面的優勢將會消失，但新型態的數位行銷平台將會浮現。」

營收 隱私 AI

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