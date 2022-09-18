視察災變中心 蔡英文4點指示 蘇貞昌明赴花蓮勘災

台蔡英文總統與行政院長蘇貞昌前往中央災害應變中心視察。圖／截自udn video直播

台東池上今天發生規模6.8地震 ，花東傳出嚴重災情。蔡英文 總統晚間8時與行政院長蘇貞昌前往中央災害應變中心視察，蔡英文提出4點裁示，要求調度跨部會救災資源及人力，全力投入救災工作，並呼籲國人提高警覺，避免前往山區；蘇貞昌明早則會前往花蓮災區現場勘災。

蔡英文在聽取各單位簡報後表示，這2天關山、池上都有規模6以上強震，大小餘震也頻繁影響台灣，中央地方已快速協調聯繫，掌握目前最新情況。

蔡英文表示，仍有4項工作請大家全力執行：第一是調度跨部會救災資源及人力，全力投入救災工作，目前國軍、內政部 特搜隊都已趕赴現場，各縣市特搜也都準備完成，隨時可支援救災工作；各地雖傳來災情，玉里房屋倒榻受困民眾已獲救，高寮大橋受困民眾也已獲救，赤柯山積極搶通道路，協助旅客陸續下山，60石山正在搶通道路，盡速協助民眾返家；一名水泥廠工人因施工時遇震被壓傷，送醫後仍不幸離世，令人遺憾。她請各單位保持警覺，全力做好後續應變工作。

其次，現在餘震不斷，請衛福部協助花東地區地方政府進行收容所的整備，並進行物資調度事宜，隨時提供有需要民眾必要協助。

第三，目前仍有地方水電供應和交通運輸受影響，台鐵花東路段暫時停止停止，採用接駁方式運作，相關部會及搶修人員全力修復中，請經濟部、交通部和地方政府共同協力，持續加強巡查關鍵基礎設施，包括橋樑、公路、水電維生管線等，針對各地災損，各部會協助盡快完成調查，最快速度回報搶修，儘速恢復正常運作。

第四，這幾天可能還會有餘震發生，請全體國人務必提高警覺，最近避免不必要的山區活動，確保安全。感謝所有堅守崗位救災同仁，全力執行防災工作守護全體國人安危，接下來的餘震情況，請所有防災同仁，執行任務時必須要注意自己安全，希望大家都能平安。

蘇貞昌表示，台灣本就多颱風、地震，像昨天關山規模6.4地震、池上今天6.8地震，餘震不斷也少見，各部會第一線基層人員都能第一時間，不分晝夜立刻進行相關搶救維護工作，他要表示最大敬意與感謝。

蘇貞昌說，相關更精進做法，下午他已有所要求不重複，明早他會和內政部長徐國勇、交通部長王國材到現場關心、勘災。對於今天仍有受阻、未下山民眾，他指示相關單位要想盡一切辦法安撫情緒，相關照護一定要周到。

蘇貞昌說，明天是上班日，交通雖只有少部分受阻礙，但後續情況，尤其是花東地區要多妥善對應安排，在颱風季與地震頻繁之際，山區及容易發生地震地區，主管機關應該要有所裁奪，該預警或禁止的，基於保護國人生命健康安全，應做斷然處理，請同仁堅守崗位，提高警覺，做好橫向聯繫。