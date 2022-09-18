我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

規模6以上今年第8起 台東強震70餘前震紀錄少見

研究：紐約亞裔占多數公校 接種率66%最高

規模6以上今年第8起 台東強震70餘前震紀錄少見

中央社台北18日電
台灣18日發生強震，圖為花蓮消防人員在搬運一名受傷民眾。(美聯社)
台灣18日發生強震，圖為花蓮消防人員在搬運一名受傷民眾。(美聯社)

台灣台東池上當地時間今天下午發生規模6.8地震，為今年第8起規模超過6的地震，這個地區過去49年未有如此強震，前震超過70起也很少見，截至晚間7時餘震近50起且比前震密集，氣象局分析，不排除未來3天仍有規模5以上的餘震。

根據台中央氣象局最新資訊，今天下午2時44分發生芮氏規模6.8地震，地震深度7公里，震央位於台東縣政府北方42.7公里（位於台東縣池上鄉），最大震度台東6強。

氣象局地震測報中心主任陳國昌今天表示，原本以為昨天晚間台東關山規模6.4地震是主震，但今天發現是前震，且有幾次前震規模超過5，規模6.8的主震今天才發生，主震之前約有70多起的前震，相當少見。

陳國昌說，根據統計，昨天及今天、前震加餘震共120多起，主震發生後，截至晚間7時許餘震已達48起，其中有的規模達5.4、5.5、5.8，發生頻率較前震密集；未來3天可能仍有規模5以上地震發生，一週內還有規模4以上，若發生地震的規模愈小，拖的時間可能愈長。

陳國昌說，這個地區過去近半世紀以來幾乎很少地震，規模超過5.0的地震只有7次，本次規模6.8也是台東陸地上有紀錄以來最強的地震。

他解釋，本起地震的震央位於菲律賓海板塊和歐亞大陸板塊碰撞的內側，也就是花東縱谷的西側，位處推擠成中央山脈邊緣的位置。

陳國昌說明，這裡屬於剛性的地質條件，昨天規模6.4的地震之後，釋放能量一直沒辦法平衡，預估今天規模6.8的主震之後就比較能夠平衡，接下來應該就會很快能量衰減，希望能朝這個預測的方向走。

陳國昌強調，地震沒辦法預測，只能按學理推測；在主震之後餘震釋放的能量會較小，就他自己的預估，接下來不會再像前震這麼密集，也不會比前震規模超過5的來得多。

根據地震測報中心地震活動彙整，今年截至今天，經地震中心編號的地震中（顯著有感地震），含今天共有8起地震達規模6以上。

首先就是編號第1號，今年1月3日於花蓮縣政府東方56.1公里（台灣東部海域），今年首震規模就達6.0。

接著在3月23日的編號第19、20及24號，震央分別位於花蓮縣政府南方65.6公里（台灣東部海域）以及台東縣長濱鄉（編號第20、24），地震規模分別為6.7、6.2、6.0，其中編號第19地震也是首次出現震度達6弱級。

再來分別在5、6月，有編號第54、59號地震，分別位於台灣東部海域及花蓮縣鳳林鎮，地震規模則達6.2及6.0。

最後則是昨天和今天，有編號第86及111號地震，分別位於台東縣關山鎮、池上鄉，規模為6.4及6.8，也都是震度首次達到6強等級。

其實今年在未納入編號的地震裡，分別在3月19日及6月7日，震央皆位於基隆外海約200公里遠，分別有規模6.4及6.3的地震。

地震

上一則

日網友高度關注台灣強震「規模7.2」登推特熱搜榜首

下一則

視察災變中心 蔡英文4點指示 蘇貞昌明赴花蓮勘災

延伸閱讀

台灣918大震威力有如8顆原子彈 至16時花蓮仍有4人生死不明

台灣918大震威力有如8顆原子彈 至16時花蓮仍有4人生死不明
台東再發生6.8強震 氣象局證實：這才是主震 6.4是前震

台東再發生6.8強震 氣象局證實：這才是主震 6.4是前震
台東地震規模6.4 人暈屋塌 餘震連連

台東地震規模6.4 人暈屋塌 餘震連連
酷暑、地震與封城 這個夏天 成都人過得「太難了」

酷暑、地震與封城 這個夏天 成都人過得「太難了」

熱門新聞

桃園榮譽國民之家邀脫衣舞孃表演的影片登上紐約郵報，網友看了大讚：我也想去！ （取材自推特）

台「脫衣舞孃給阿公摸奶」登美媒 網友狂讚：我也想去

2022-09-15 17:46
彰化縣芳苑鄉一家環保工廠的寶特瓶絞碎機，9日發生外籍移工被吸入遭絞碎輾斃的驚悚意外。(圖：民眾提供)

同事誤開機 越籍移工在台被磨碎機絞成碎肉慘死

2022-09-10 10:40
網友在PTT的八卦板上瘋傳「邊境管理及開放建議」，指揮中心今早證實，這是研議中的草案。(取材自PTT)

網傳台10月開放邊境「0+7」時程 指揮中心證實：研議中

2022-09-15 22:07
台灣採購的莫德納雙價次世代疫苗首批80萬劑16日深夜運抵桃園機場，預計24日起配送各縣市政府。記者季相儒／攝影

台灣10月上旬入境 不開放0+7

2022-09-16 16:34
Liya來到RAW的廚房裡，跟著江振誠從備料到熬煮，一起做出牛肉麵。

名廚江振誠攜小廚神Liya 返廚藝初心 煮動人美食

2022-09-12 12:36
花蓮大地震，警消到場搶救，下午4時前已緊急救出3人。（圖／警方提供）

台灣918大震威力有如8顆原子彈 至16時花蓮仍有4人生死不明

2022-09-18 04:04

超人氣

更多 >
4年前還喝1元咖啡 輟學生菲爾德自創「Figma」被Adobe200億收購

4年前還喝1元咖啡 輟學生菲爾德自創「Figma」被Adobe200億收購

肅靜 威廉哈利率女王孫子女守靈 只聽見他們的腳步聲

肅靜 威廉哈利率女王孫子女守靈 只聽見他們的腳步聲
簡歷「太好笑」 中國南開大學教授引起熱議

簡歷「太好笑」 中國南開大學教授引起熱議
卡蜜拉與凱特婆媳關係如何？從這張圖或可看出

卡蜜拉與凱特婆媳關係如何？從這張圖或可看出
疫後趨勢 雇主悄悄辭退混水摸魚員工

疫後趨勢 雇主悄悄辭退混水摸魚員工