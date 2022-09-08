參選桃園市長被開除黨籍 鄭寶清批：乞丐趕廟公

無黨籍桃園市長參選人鄭寶清今受訪時表示，民進黨開除他的黨籍是「乞丐趕廟公」。記者鍾維軒／攝影

前民進黨 立委、以無黨籍登記的桃園市長參選人鄭寶清，今被民進黨中評會決議開除黨籍。鄭寶清受訪時回應，被開除就是「乞丐趕廟公」，距離核心價值愈來愈遠，為了一黨之私，回到威權體制、密室協商、指定接班人，造成黑暗勢力權力交換，讓人民權益被財團壟斷，強調被開除壓力非常大，未來會出現扭曲、抹黑、查水錶、道德破壞、人格毀滅，但仍會堅定往前走。

鄭寶清表示，被開除是「乞丐趕廟公」，把一個堅持黨的理想、堅持建檔精神的人，被罵被骨的人被背祖的人開除。現在整個社會希望民進黨能夠做改革，不要背離民主、自由、法治、人權的精神，更重要是清廉勤政愛鄉土，被開除後，等於跟社會價值距離愈來愈遠。

鄭寶清說，他對民進黨沒有怨，只希望民進黨可以回到建黨精神，也才能夠對抗中國對台灣的壓迫，今天被開除很輕鬆，因為自己不是抬頭看上面，而是低頭看人民，知道人民意志最重要，還喊出「我愛民進黨更愛桃園，我愛民進黨更愛台灣」。

鄭寶清指出，現在民進黨為了一黨之私，回到威權體制、密室協商、指定接班人，這都是造成暗黑勢力權力的交換，而不是人民福祉，最後就會喪失人民權益被財團壟斷。就算被開除也不會覺得委屈，知道從政最重要的初心和期待，就是站在百姓這邊，被開除之後，等於民進黨背離社會價值。

鄭寶清也提到，自己留下來其實可以得到非常多好處，但都不是他要的，這輩子都為了台灣努力，客家人有硬頸精神，不被摸頭、不怕砍頭，他以「沒辦法摸頭就來砍我的頭」形容自己被開除。

鄭寶清還說，自己壓力很大，一個人要對抗執政黨，讓他想起民進黨建黨時期，大家被罵背骨，說是共產黨 同路人，民進黨一開始叫做民X黨，要對抗統治者，壓力很大，不管是扭曲、抹黑、查水錶、道德破壞、人格毀滅，未來都會一一出現，這條路一定要犧牲，會堅定往前走。

鄭寶清提到，所有的社會變遷，都是由背骨的人來帶領，當初民進黨就是國民黨 背骨的人跳出來對抗而建立的，背祖就是放棄祖先的核心價值，，未來會呼喚更多以前黨外的人，回到新黨外精神，發起民主二次革命，當威權體制再起，當密室協商再起，當指定接班人再起，民主革命就是人民義務，也相信人民智慧知道怎麼選到好的人。