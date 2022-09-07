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吃海鮮奢侈「笑死」 台內政部暗酸楊丞琳 挨轟悄刪文

記者鄭媁、李隆揆／台北8日電
人楊丞琳（圖）一席「在台灣吃海鮮是奢侈」說法掀起討論。內政部在臉書使用「笑死」造句哏暗酸。（取材自微博）
人楊丞琳（圖）一席「在台灣吃海鮮是奢侈」說法掀起討論。內政部在臉書使用「笑死」造句哏暗酸。（取材自微博）

藝人楊丞琳因在中國綜藝節目一席「在台灣吃海鮮是奢侈」說法惹議。台內政部日前在臉書哏圖列舉七個「笑死」，最後一句卻是「笑死，竟然有人說在台灣吃海鮮很奢侈」，暗酸楊丞琳意味濃厚。此舉引發不少網友抨擊，有人認為政府機關不該帶頭罵國人。昨天上午內政部長徐國勇還力挺小編是在「反詐騙」，但昨天傍晚，內政部已悄悄將爭議例句刪除。

徐國勇昨上午受訪說，臉書小編不是在罵台灣人，而是在宣導反詐騙，他支持小編作法。不要把內政部小編的發文當作是「罵國人」，這是在宣揚反詐騙，請把它真正的意義看清楚，也不要隨中國起舞、打擊台灣，台灣國民所得3萬多塊美金，台灣人不會吃不起海鮮，再怎麼窮，台灣人從小吃海鮮是很正常的，不要用這種方式詆毀台灣人、詆毀台灣經濟，所以年輕人用這種方式宣導反詐騙，「我支持他們」。

內政部臉書日前發文指，今年光是上半年，就破獲近1萬3000件詐騙案，幾乎每天都有犯罪集團睡到一半，就警察攻堅被整包帶走。從最古老的「ATM解除分期付款」，一直到近期的「海外打工陷阱」，名目、手段雖不斷變化，但詐騙背後的目的只有一個，就是錢。

貼文提到，教大家一句面對詐騙的最佳回答：「笑死！」這些詐騙案件，只要保持懷疑、仔細求證，並隨時注意最新的詐騙手法，就能一眼看穿其中不合理的地方，並帥氣地說出「笑死，最好是啦。」

內政部還貼出「不供詞填充」哏圖，教大家在七個句子前寫「笑死」二字，最後一句「笑死，竟然有人說在台灣吃海鮮很奢侈」開酸楊丞琳，引發爭議。

許多網友認為最後一句多餘、不厚道、「國家單位這種針對性貼文真的很可恥」；也有人搬出徐國勇2017年「誤食姑婆芋中毒」的往事，以「笑死，竟然有人會吃姑婆芋」、「笑死，內政部竟為一個明星斷章取義」來反酸。

記者追問政府部門對此事的回應，行政院及內政部皆表示，徐國勇已針對相關議題公開說明，未多回應。不過，內政部臉書昨晚已將最後一句移除。

內政部臉書強調，原文第七點引用時下網路討論度高的句子，並無揶揄任何人之意。貼文刊登後，引起各界關注，對於各方詮釋及衍生留言，並非發想本意，為避免議題失焦，小編將圖卡第七點移除。

藝人楊丞琳在中國一席「在台灣吃海鮮是奢侈」說法掀起討論。內政部在臉書使用「笑死」...
藝人楊丞琳在中國一席「在台灣吃海鮮是奢侈」說法掀起討論。內政部在臉書使用「笑死」造句哏暗酸，稍晚已將爭議例句刪除。（記者侯永全／攝影）
公部門哏圖爭議 製表／政治組
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內政部 詐騙 臉書

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