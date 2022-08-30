美可能對台增售長程預警雷達 價格逾6億美元

樂山雷達站長程預警雷達系統。 圖／取自青年日報

拜登 總統上任以來，除了批准後又變卦的M109A6自走砲，至今並未大規模對台灣軍售。不過局面可能將要改變：華府 新聞網站Politico發布獨家消息，指出拜登政府將對台灣出售總額11億美元的武器，其中最大部分為擴充長程預警雷達，耗資約新台幣200億元(約6.6億美元)。另外還包括60枚AGM-84L魚叉攻船飛彈，以及100枚最新一代的AIM-9X響尾蛇空對空飛彈，二者皆為台灣國軍現役裝備。

Politico表示，依據3位直接了解該方案的消息人士說法，拜登政府計畫要求國會批准對台約11億美元的軍售，該方案仍處於早期階段。

魚叉飛彈可用於國軍F-16戰鬥機與P-3反潛巡邏機，60枚總價為3.55億美元。AIM-9X響尾蛇飛彈也用於F-16，搭配頭盔瞄準系統，甚至可對後方敵機進行攻擊，100枚總價8560 萬美元。

這筆軍售中金額最高的，是監偵雷達的擴充計畫（surveillance radar contract extension），總金額6.554億美元。今年3月，美軍參謀首長聯席會議前主席穆倫（Michael Glenn Mullen）率領卸任國安官員代表團來訪，曾建議台方應盡速在南台灣的屏東大漢山，建構第二座長程預警雷達。

樂山長程預警雷達於2003年立院通過預算 時，總金額就高達新台幣304億元，後來又再追加，2013年成軍時，開銷已經上升至420億元。服役後的操作成本，台方每年還須付出約20億元。此次美方提出的雷達擴充計畫，總金額折合新台幣將近200億，明顯低於樂山雷達造價。這可能代表第二座長程預警雷達，專責監控南海等方向，搜索範圍無須如樂山完整。