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美國泰森「牛舌」檢出寄生蟲 台邊境攔截2226公斤

中央社／台北30日電
美國出口台灣的「TYSON冷凍牛舌」中被檢出「住肉孢子蟲」。（圖：台食藥署提供）
美國出口台灣的「TYSON冷凍牛舌」中被檢出「住肉孢子蟲」。（圖：台食藥署提供）

台灣衛福部食藥署30日公布邊境查驗不合格名單，一批從美國進口的冷凍牛舌檢出寄生蟲，共約2226公斤退運銷毀，另印尼越南泡麵再度檢出農藥違規，全數在邊境攔截，未流入市面。

衛生福利部食品藥物管理署今天公布最新邊境檢驗不合格名單，共有20項檢驗不合格產品，如智利蘋果、美國紅櫻桃、日本蘿蔔等，被檢出農藥超標或其他不合格的狀況，全數遭退運或銷毀。

聯鑫食品實業有限公司自美國進口的「TYSON冷凍牛舌FROZEN IBP PREMIUM TRIMMED BEEF TONGUES （BLACK）0% # 1A（輸入供食品用途）（MPP-142565）」檢出寄生蟲「住肉孢子蟲」（Sarcocystis spp.）。

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食藥署北區管理中心科長陳慶裕告訴中央社記者，依據「進口牛肉檢疫及查驗作業程序」規定，目前針對曾發生狂牛症的國家，包括美國、加拿大、日本、瑞典、荷蘭等國家所進口牛肉，在特定風險部位如扁桃腺等採逐批採驗。

陳慶裕表示，這批牛舌沒有發現狂牛病，但檢出寄生蟲「住肉孢子蟲」，共2226.8公斤全數退運或銷毀；這是這半年來美牛第一次被檢出有寄生蟲，但去年初也有一款美國牛舌檢出「弓蟲」感染。

此外，協承食品股份有限公司自中國進口的「冷凍青花菜1-3cm」檢出殘留農藥克美素0.02ppm。陳慶裕表示，克美素是一種可用於農作物的生長調節劑，但目前國內並不允許用於青花菜等「包葉菜類」，因此共8500公斤全數退運或銷毀。

至於印尼、越南進口泡麵的調味粉包再度檢出殘留未核准農藥環氧乙烷，陳慶裕說，現階段都已提高抽批率為20%至50%，除將逐步往50%方向走，未來也會視違規樣態加強查驗措施。

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