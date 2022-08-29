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陳文茜撐病體主持 一邊吸氧一邊錄影

記者林怡秀／即時報導
陳文茜忍受病痛主持「文茜世界周報」。圖／TVBS提供
陳文茜忍受病痛主持「文茜世界周報」。圖／TVBS提供

「文茜世界周報」屆滿17周年，收視屢創佳績，主持人陳文茜幾乎不曾請假，即便肺腺癌開刀、人在病中，仍不間斷節目製作、主持工作；即使前往美國進行顱部手術行程中，也親自完成採訪工作。迎接第18年，陳文茜也將於 9月2日本周五，晚上7點到9點透過線上直播，與觀眾分享過去17年來的精采採訪，與幕後故事，更將直接與觀眾互動、暢所欲言。

主持「文茜世界周報」以來，陳文茜唯一請假的兩次，就是因為罹患肺腺癌，她說：「那時身體痛到無法躺下來，也坐不住，真的沒辦法主持」，但仍舊在病床上開稿單、編排流程。陳文茜回想肺腺癌開刀隔天，製作團隊前往探病，見到她在病床上、邊吸氧氣，上一秒還在咳，下一秒就咳出血。

大家手上拿著稿單，卻沒人敢吭聲，她打破沉默問到：「你們為什麼不講話？你們是來參加喪禮嗎？」製作團隊才笑出聲。等身體情況好轉些，陳文茜便帶著特別護士回去錄影，每錄到一個段落，陳文茜就會請導播停一下，讓她吸氧才能繼續錄影，她說：「就這樣持續了差不多兩個月。我是一直要靠吸氧去撐下來。」

陳文茜也曾猶豫是否要將工作假手他人。她印象最深刻的抉擇，是一次到美國接受顱部手術的行程中，安排採訪知名戰地記者「瑪麗柯文」的母親。在飛往美國接受手術前，陳文茜其實已經在振興醫院打了33天的抗生素，再加上術後身體的不適，讓她一度猶豫是否隨行採訪，但思及「瑪麗柯文」放下安逸生活，到斯里蘭卡採訪內戰，因此失去了左眼，在敘利亞內戰時與CNN連線後，新聞中心受到火箭攻擊，甚至失去寶貴生命，陳文茜立刻轉念決定親自完成採訪。她深有所感表示，「當你看了這些故事，你就會忘了自己的虛弱，反而成為人生中很強大的力量。」

手術 斯里蘭卡 日本

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