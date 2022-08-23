823砲戰64周年 賴清德：感謝參戰官兵堅守中華民國台灣

台副總統賴清德。圖／台總統府提供

今天是八二三砲戰64周年，台副總統賴清德 在臉書上表示，要向當年為了保衛國土而犧牲的先烈們致敬，也要感謝所有參戰的官兵，「是他們當年的奮勇作戰，不分族群，一同堅守了中華民國 台灣的主權，並確保了今日台澎金馬自由民主、和平繁榮的生活方式。」

賴清德說，1958年8月23日，因為軍民的奮勇團結，才守住了台灣。他服役時就在金門，記得當時每個月都要進行一次夜行軍繞全島，雖然距離戰爭年代久遠，但是前線國軍絲毫不鬆懈，也更加感受到台灣的自由繁榮，是許多前線國軍的犧牲所換來的。

賴清德說，「每年的八二三，我也總會想起從小看我長大的春和叔，他是參戰的士兵，聽他講述著砲戰發生的點滴，許多國軍為了捍衛國土，犧牲生命，令人動容。今天，我們要向當年為了保衛國土而犧牲的先烈們致敬，也要感謝所有參戰的官兵，是他們當年的奮勇作戰，不分族群，一同堅守了中華民國台灣的主權，並確保了今日台澎金馬自由民主、和平繁榮的生活方式。」

賴清德說，「對我們來說，八二三砲戰的意義在於，中華民國台灣的主權是台澎金馬全體國民，不分省籍族群的共同責任。維持和平一直都不是容易的事情，不論是當年或今天，面對中國的軍事威脅，我們深知國家的生存奠基於堅強的國防，支持國軍的弟兄姊妹，強化防衛國土的力量，是政府的責任，也是全民的期待。」

賴清德表示，「我們每一天都在努力維持和平現狀，同時，也隨時為保衛國家做好準備。」他說，在台總統蔡英文的領導下，台灣做為印太地區不可或缺的民主夥伴，也會持續採取各項措施以提升安全，今年的國防預算 是歷年最高，推動「國艦國造」的首艘自製潛艦，即將在明年下水，加速提升防禦海疆的戰力，「國機國造」的勇鷹高教機也預計在 2026年全數交機，汰換AT-3 教練機與F-5E/F部訓機，讓空軍的戰力與訓練能量升級，展現政府保衛國家的決心。

他說，1958年8月23日的這場戰役，讓大家格外珍惜今天的民主與繁榮，也更有決心在未來，堅定挺身保衛國家主權，「為了捍衛台灣，我們一寸都不會退讓。」