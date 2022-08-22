CNN：中國禁台灣農產象徵大於實質 助長反中情緒

中國暫停輸入台灣文旦。中央社

台灣文旦以皮薄汁多、果肉細緻著名，每逢中秋節在兩岸都大受歡迎。8、9月通常是台南麻豆文旦農家最繁忙的時節，但今年他們遭遇出乎意料的挑戰：中國進口禁令。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，今年8月3日，中國為反制眾議院議長裴洛西 （Nancy Pelosi）訪問台灣，以「農藥、微生物檢驗不合格」為由，宣布暫停台灣柑橘類水果輸入，當中包括文旦；冰鮮白帶魚、凍竹莢魚等兩種魚類也暫停輸入。台灣譴責中國違反國際貿易規範。

過去18年，李孟翰和家人在麻豆種植文旦。李家生產的文旦通常有約60%銷往中國，李孟翰表示，剛聽到出口禁令時「非常驚訝」，這是家族從2000年代初開始種植文旦以來碰到的最大挑戰。

他表示：「我沒料到（禁令）會來得這麼快，算是有一點措手不及。其實也沒辦法，因為這個算是我們台灣和中國…的政治問題。」

每年一到文旦收成季，李孟翰通常電話接個不停，處理來自中國和其他亞洲地區的買家訂單，他的40個承包商則忙著採收水果裝箱，銷往海外。

但是今年，中國突然暫停輸入的消息把他的計畫完全打亂。

他說：「當我聽到禁令的消息，立刻打電話給我在中國的生意夥伴確認是不是真的。我們已經簽訂合約，訂下價格，甚至確認了船運日期。但現在這些都泡湯了。我們必須想辦法賣到國內市場。」

李孟翰不是唯一受中國經濟制裁影響的台灣農民。根據行政院農委會統計，台灣去年生產8萬2000公噸文旦，當中約7%，也就是約5000公噸銷往中國。

中國暫停台灣柑橘類水果和兩種魚類輸入，農委會估計受影響出口值共新台幣6.2億元(約2055萬美元)。

麻豆農會總幹事孫慈敏表示，麻豆柚農約有2000至3000人，雖然文旦大多內銷，但中國禁令可能會影響市價，減少柚農收入。

她表示：「突然的禁令讓所有事情暫停下來。一旦所有文旦內銷，市價當然就會下降…因為不能出口，柚農蒙受損失。」

中國先前陸續對台灣鳳梨、釋迦、蓮霧和石斑魚下禁令，每次都以農藥殘留超標，或驗出違禁藥物為由。

專家表示，北京 這麼做出於政治動機，試圖迫使台灣服從。

「水果政治學」作者焦鈞表示：「裴洛西訪台給了中國又一次機會從經濟上施壓台灣。這是出於政治動機的經濟制裁。」

他表示：「中國試圖影響台灣農人還有低收入階層對執政黨的觀感，因為他們的產品都被禁止銷往中國。」

中國去年宣布停止進口台灣鳳梨後，外交部長吳釗燮呼籲各界支持台灣的「自由鳳梨」，吸引包括日本已故前首相安倍晉三等亞洲各地人士購買，展現在政治上與台灣團結一致。

焦鈞表示，最近這次禁令只會對台灣農人造成短期影響，不太可能造成任何巨大經濟衝擊，因為農業出口僅占台灣整體貿易的極小一部分。

台灣最具價值的出口產品是先進的半導體晶片。台灣的「護國神山」台積電 是全世界最大的晶圓代工企業，根據產業估計，台積電在先進製程晶片市占率超過90%。

中華經濟研究院副執行長李淳表示，台灣輸往中國的過半出口值來自半導體，農產品占比不到1%。「我認為把農產品和食品出口禁令當作武器，象徵性意義大於實際經濟影響。」

焦鈞也同意，中國的出口禁令背後「心理因素比較大」。不過，他認為經濟制裁可能反而會使台灣民眾的反中情緒更加高漲。

他說：「中國這次在實施大規模軍事演習的背景下宣布經濟制裁。如果把軍演看作主角，肯定還有其他配角，所以中國商務部也宣布經濟制裁，來支持（中國的）威嚇」。

李淳指出，儘管中國是台灣最大貿易夥伴，但北京至今沒有針對更具價值的台灣產業實施制裁，因為若這麼做也會傷及自身經濟。

李淳表示：「將半導體產業涵蓋在內擴大經濟制裁，反而會對中國經濟成長造成更大的負面影響。」但他警告，隨著台海緊張情勢升高，北京可能會針對在中國經營的台灣企業展開報復。

台灣的遠東集團在中國投資企業去年違反環保等相關法規，被陸方課處人民幣約4.74億元（新台幣20.6億元）罰款。中國官媒公開批評遠東集團提供民進黨政治資金，迫使遠東集團董事長徐旭東投書媒體，表態「反對台獨」。

李淳表示：「我認為未來會看到更多在中國投資的台灣企業遭到調查，或被迫發表言論或聲明，支持中國對台灣立場。」