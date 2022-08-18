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國民黨副主席夏立言 擬於上海會劉結一

記者陳政錄／北京即時報導
國民黨副主席夏立言率團訪中，可能受到疫情影響，導致行程調整。(記者黃仲明/攝影)
國民黨副主席夏立言率團訪中，可能受到疫情影響，導致行程調整。(記者黃仲明/攝影)

近日中國多地疫情升溫，正在廈門隔離的國民黨副主席夏立言一行可能受到影響。對此，國民黨大陸事務部主任林祖嘉18日受訪說，他們仍朝盡量按原定行程的方向前進，惟廈門的座談會可能改用兩個方式因應；同時，與中國官員的會晤仍在安排中，「應該會在上海，國台辦、海協會都有可能」。

夏立言一行五人10日從台灣搭機抵達廈門，預計20日下午解除隔離，21日起展開行程，依序與福建、珠三角、長三角地區台商、台眷、台生座談，並擬安排與中國國台辦主任劉結一，以及曾有過「夏張會」的中國海協會會長張志軍等中國涉台官員會面。

不過，近日廈門疫情持續升溫，17日12時到18日12時繼續新增13例確診，在「動態清零」下，當局也宣布17到19日展開連續三天全市核酸檢測。

對於出關後的安排，林祖嘉指出，由於廈門疫情，原本規畫21日上午的座談，可能延到26日從上海回廈門後，27日回台灣前再召開，或者是先縮小規模，爭取21日上午邀請當地台商來討論一下，預計在十人以內，接著下午若一切順利，就前往廣州接續後面的行程。

至於是否安排在上海，與劉結一、張志軍等中國涉台官員會面，林祖嘉說，目前一切都還在安排當中，尚無法確定，如果成行，地點應該會在上海，國台辦、海協會都有可能。

據中國涉台人士表示，包括邀請林祖嘉在河南的兩岸關係研討會視訊致詞，中方和國民黨一直保持聯繫，一開始也傾向由主要涉台官員出面會晤，並將地點安排在疫情稍緩的上海，但近日多地疫情升溫，增添了不少變數。

夏立言一行出發時，國民黨曾說不會到北京、也不會見中共高官，但後來夏立言受訪時說，如果中方官員想見面，客隨主便並不排斥。國民黨主席朱立倫也說，此行能緩解戰爭風險，且若中方突然停掉「兩岸經濟合作架構協議」（ECFA），台灣會損失重大。

此前，17日在河南舉行的兩岸關係研討會上，林祖嘉就透過視訊致詞表示，國民黨將持續推動海峽兩岸在堅持「九二共識」、反對「台獨」基礎上，加強交流合作，維護台海和平穩定。同場開幕式，劉結一則視訊致詞強調「祖國完全統一的歷史大勢不可阻擋、不可抗拒。」

對於林祖嘉視訊致詞一事，國民黨回應說，「九二共識、反對台獨是本黨既定立場」，林祖嘉的說法並未逾越黨章、黨綱和《中華民國憲法》相關規範，也未損及台灣權益。且該活動屬於學術交流活動，並非政治性會見，早於7月就已收到邀請，與此次赴中行程毫無關聯。

由中國海峽兩岸關係研究中心舉辦的2022年兩岸關係研討會，於17、18日在鄭州舉...
由中國海峽兩岸關係研究中心舉辦的2022年兩岸關係研討會，於17、18日在鄭州舉行，林祖嘉17日視訊發表致詞，引起討論。(新華社)
國民黨中國事務部主任林祖嘉。 (本報系資料照)
國民黨中國事務部主任林祖嘉。 (本報系資料照)
國民黨訪問團此行仍持續安排與中國官員會面。圖為2015年10月，時任陸委會主委的...
國民黨訪問團此行仍持續安排與中國官員會面。圖為2015年10月，時任陸委會主委的夏立言(左)與國台辦主任張志軍舉行兩岸首長會面。 (本報系資料照)

國民黨 疫情 夏立言

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