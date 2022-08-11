台公共電子看板禁用中製品 「看得到、聽得到的都禁」

台政務委員唐鳳表示，多數人看得到、聽得到的設備，只要是在公共場域，皆不可使用中國製資通產品。記者胡經周／攝影

兩岸關係緊張，政府網站頻遭攻擊。台鐵 新左營站出租給商場的廣告看板日前遭駭，因使用中國製軟體，行政院發現「中國製品禁令」漏洞，上周拍板進一步擴大禁令。政務委員唐鳳今天說明原則，「多數人看得到、聽得到的設備，只要是在公共場域，皆不可使用中國製資通產品」，近日將公布新規範。

台行政院2020年曾公布各機關使用資通訊產品原則，各機關及「委外廠商及外包廠商」，若使用中國製資通訊產品，必須在去年底前汰換，若合約未到期、無需報廢，則先停用。

台鐵出租看板遭駭 不受限

不過，眾院議長裴洛西 (前譯波洛西)本月2日訪台，台鐵新左營站廣告看板遭駭，出現對裴洛西謾罵字眼，經查發現承包商使用中國製軟體。但因該面板是台鐵資產開發中心租給商場的廣告播放電視牆，屬於「租賃」範圍，不在原禁令範疇內。

行政院副院長沈榮津5日召開資安 長會議，強調未來將以「場域」為概念，公共機關場域內，皆須納入禁用範圍。會後，各機關全面盤點場域內部、出租等資通訊產品，「以最廣義角度看待」；但如何定義、範圍多大，各部會及縣市政府議論紛紛。

與廠商重議約 須增列預算

唐鳳今天出席行政院會後記者會表示，目前正著手修訂各機關對危害國家資通訊安全的限制使用原則。她解釋，原則上，「多數人看到、聽到的設備，只要是在公共場域中，都不能使用中國製資通產品」，對於產品類型，將有明確定義，包含資通服務與系統。

由於過去「出租」類契約並未納入「中國製品禁令」範圍，若要汰換，機關必須與廠商重新議約，若涉及合理價格計算，也將增加成本。唐鳳表示，修訂新規範時，也會同步調整合約寫法，提供指引，確保指引能在幾個月內更新合約要求。至於各機關盤點結果、須增列預算部分，政院表示，盤點後將對外說明。

對岸訊息戰 網攻未再爆量

唐鳳說，這次廣告看板事件，主要是「訊息戰」，為讓國人感到恐慌，而非如過去直接傳播病毒。行政院長蘇貞昌昨在院會中也表示，在這場無聲的戰爭中，期待數位部面對資安挑戰務必妥慎因應，除了縱向的指導、監管，也須橫向聯繫各部會首長與資安長，防止資安攻擊，並在第一時間遏止，提升核心資料庫與關鍵基礎設施防護力，建立全民數位韌性。