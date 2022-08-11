我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拉脫維亞、愛沙尼亞退出 中國中東歐合作機制僅剩14+1

租車價格高漲 全美這10個城市更是高得嚇人

台公共電子看板禁用中製品 「看得到、聽得到的都禁」

記者侯俐安／台北即時報導
台政務委員唐鳳表示，多數人看得到、聽得到的設備，只要是在公共場域，皆不可使用中國製資通產品。記者胡經周／攝影
台政務委員唐鳳表示，多數人看得到、聽得到的設備，只要是在公共場域，皆不可使用中國製資通產品。記者胡經周／攝影

兩岸關係緊張，政府網站頻遭攻擊。台鐵新左營站出租給商場的廣告看板日前遭駭，因使用中國製軟體，行政院發現「中國製品禁令」漏洞，上周拍板進一步擴大禁令。政務委員唐鳳今天說明原則，「多數人看得到、聽得到的設備，只要是在公共場域，皆不可使用中國製資通產品」，近日將公布新規範。

台行政院2020年曾公布各機關使用資通訊產品原則，各機關及「委外廠商及外包廠商」，若使用中國製資通訊產品，必須在去年底前汰換，若合約未到期、無需報廢，則先停用。

台鐵出租看板遭駭 不受限

不過，眾院議長裴洛西(前譯波洛西)本月2日訪台，台鐵新左營站廣告看板遭駭，出現對裴洛西謾罵字眼，經查發現承包商使用中國製軟體。但因該面板是台鐵資產開發中心租給商場的廣告播放電視牆，屬於「租賃」範圍，不在原禁令範疇內。

行政院副院長沈榮津5日召開資安長會議，強調未來將以「場域」為概念，公共機關場域內，皆須納入禁用範圍。會後，各機關全面盤點場域內部、出租等資通訊產品，「以最廣義角度看待」；但如何定義、範圍多大，各部會及縣市政府議論紛紛。

與廠商重議約 須增列預算

唐鳳今天出席行政院會後記者會表示，目前正著手修訂各機關對危害國家資通訊安全的限制使用原則。她解釋，原則上，「多數人看到、聽到的設備，只要是在公共場域中，都不能使用中國製資通產品」，對於產品類型，將有明確定義，包含資通服務與系統。

由於過去「出租」類契約並未納入「中國製品禁令」範圍，若要汰換，機關必須與廠商重新議約，若涉及合理價格計算，也將增加成本。唐鳳表示，修訂新規範時，也會同步調整合約寫法，提供指引，確保指引能在幾個月內更新合約要求。至於各機關盤點結果、須增列預算部分，政院表示，盤點後將對外說明。

對岸訊息戰 網攻未再爆量

唐鳳說，這次廣告看板事件，主要是「訊息戰」，為讓國人感到恐慌，而非如過去直接傳播病毒。行政院長蘇貞昌昨在院會中也表示，在這場無聲的戰爭中，期待數位部面對資安挑戰務必妥慎因應，除了縱向的指導、監管，也須橫向聯繫各部會首長與資安長，防止資安攻擊，並在第一時間遏止，提升核心資料庫與關鍵基礎設施防護力，建立全民數位韌性。

裴洛西訪台期間，政府機關官網屢遭境外網路攻擊，8月2日曾達到高峰，為過往單日最高攻擊量的23倍。唐鳳說，近日持續監控網攻狀況，進行流量清洗與聯防，但目前皆未超過2日的高峰。

台鐵新左營車站螢幕牆日前被駭客入侵，竟出現「老巫婆竄訪台灣」等字樣。圖／取自王浩...
台鐵新左營車站螢幕牆日前被駭客入侵，竟出現「老巫婆竄訪台灣」等字樣。圖／取自王浩宇臉書

台鐵 資安 裴洛西

上一則

CNBC分析：中國制裁僅影響兩岸貿易0.04%

延伸閱讀

CNBC分析：中國制裁僅影響兩岸貿易0.04%

CNBC分析：中國制裁僅影響兩岸貿易0.04%
裴洛西證實兒子隨行出訪 純陪同無關商業

裴洛西證實兒子隨行出訪 純陪同無關商業
台學者：裴洛西訪台 促生新版白皮書

台學者：裴洛西訪台 促生新版白皮書
中止與美氣候談判 中氣候特使：仍致力碳達峰、碳中和

中止與美氣候談判 中氣候特使：仍致力碳達峰、碳中和

熱門新聞

總統蔡英文3日接見美國聯邦眾議院議長裴洛西。(圖:總統府提供)

爆台灣花9400萬遊說裴洛西訪台 發文帳號本人現身了

2022-08-04 19:36
國民黨副主席夏立言。圖／本報系資料照

解放軍演敏感時刻...國民黨副主席率團訪中 行程曝光

2022-08-09 09:45
聯電榮譽董事長曹興誠宣布捐出新台幣30億元，強化國防備戰。(記者簡永祥／攝影)

批中國跋扈 聯電曹興誠捐30億台幣 強化台灣國防

2022-08-04 22:48
林智堅論文遭指控涉抄襲，台大學術倫理審定會9日出面說明。（記者翁唯真／攝影）

林智堅論文抄襲情節嚴重 台大核定撤銷碩士學位

2022-08-08 23:15
中芯國際前獨立董事蔣尚義。（本報系資料庫）

蔣尚義：加入中芯國際是個錯誤 也是我做過的蠢事之一

2022-08-11 10:15
美國眾院議長裴洛西訪台引發國際關注，中國解放軍也隨即宣布在台灣周邊進行演習導致局勢升級，美國CNN記者埃西格從日本被調往台灣支援，卻意外見到台灣人「一點也不驚慌」。（路透）

中國軍演台灣人無感？CNN記者超訝異：街照逛、飯照吃

2022-08-07 21:37

超人氣

更多 >
疑加州打工被騙…紐約華女跳樓 母泣訴要真相

疑加州打工被騙…紐約華女跳樓 母泣訴要真相
火辣DJ玩太嗨 脫衣解扣給客人塞錢 脫序畫面流出下場慘

火辣DJ玩太嗨 脫衣解扣給客人塞錢 脫序畫面流出下場慘
台海局勢緊張 路透：拜登政府重新思考調整關稅問題

台海局勢緊張 路透：拜登政府重新思考調整關稅問題
Adidas大中華區收入大跌35% CEO認錯：不懂中國感覺

Adidas大中華區收入大跌35% CEO認錯：不懂中國感覺
蔣尚義：加入中芯國際是個錯誤 也是我做過的蠢事之一

蔣尚義：加入中芯國際是個錯誤 也是我做過的蠢事之一