我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

就業報告強勁 銀行升科技跌

白宮召秦剛譴責台海挑釁作為 中反擊要美「糾正錯誤」

無畏中國威脅 德國會代表團預計10月訪台

中央社柏林5日專電

眾議院議長裴洛西（前譯波洛西）後，德國國會將在10月底派代表團訪問台灣，國會領袖強調，不能因為中國恐嚇就不訪台。

德新社（DPA）今天引述知情人士報導，德國國會人權委員會10月底將派代表團訪問台灣，代表團由8位議員組成，涵蓋朝野所有6個政黨的議員。

代表團成員之一、出身執政綠黨的米雅托維奇（Boris Mijatović）表示，台灣是德國重要的貿易夥伴，例如在半導體領域，這樣的議員出訪「很平常」。

即便中國可能抗議德國議員訪台，代表團另一成員布蘭德（Michael Brand）也認為沒必要取消，「中國領導人得小心，不要在國際舞台上成為只會動不動就威脅的巨龍」。

德國國會人權委員會原本規畫2020年訪台，由於疫情只好取消。這次出訪亞洲規畫已久，預計還將前往日本和香港。

中國升高對台灣的軍事威脅，懲罰美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，對此德國國會國防委員會主席施卓克－齊默曼（Marie-Agnes Strack-Zimmermann）接受德國之聲（Deutsche Welle）訪問時表示，西方對「一中政策」的尊重沒有改變，中國的耀武揚威實在沒必要，只是反映出不安全感。

她說，台灣擁有堅強的民主，值得德國與台灣站在一起，不能先問中國行不行才訪問台灣、或因為中國恐嚇就不去，有機會的話她也會出訪台灣。

德國 裴洛西 眾議院

上一則

中國圍島軍演第二日 陸委會：終歸徒勞且惡果自食

延伸閱讀

白宮召秦剛譴責台海挑釁作為 中反擊要美「糾正錯誤」

白宮召秦剛譴責台海挑釁作為 中反擊要美「糾正錯誤」
秦剛投書華郵：中美須謹慎有效處理和管控「台灣問題」

秦剛投書華郵：中美須謹慎有效處理和管控「台灣問題」
中國外交部宣布：對裴洛西實施制裁

中國外交部宣布：對裴洛西實施制裁
裴洛西為何此時訪台？一個韓國駐美記者的觀察

裴洛西為何此時訪台？一個韓國駐美記者的觀察

熱門新聞

總統蔡英文3日接見美國聯邦眾議院議長裴洛西。(圖:總統府提供)

爆台灣花9400萬遊說裴洛西訪台 發文帳號本人現身了

2022-08-04 19:36
美國眾院議長裴洛西（左）拜會立法院，由立法院副院長蔡其昌（右）接待，但兩人身後的口譯人員，卻意外成為會談插曲。(取材自國會頻道)

兩次打斷裴洛西說話 台灣立院口譯妹引負評

2022-08-03 20:05
台積電董事長劉德音今天接受有線電視新聞網（CNN）訪問。（擷自CNN畫面）

劉德音：中共若侵台 武力也無法控制台積電工廠

2022-08-01 02:37
聯電榮譽董事長曹興誠宣布捐出新台幣30億元，強化國防備戰。(記者簡永祥／攝影)

批中國跋扈 聯電曹興誠捐30億台幣 強化台灣國防

2022-08-04 22:48
解放軍東部戰區4日發布對台灣島周邊飛彈射擊區塊。（圖／取自「東部戰區」微信公眾號）

解放軍演恫嚇 吳斯懷：有本事直接對老美

2022-08-04 09:33
美眾院議長波洛西訪台，北京大動作反制，共軍東部戰區曝「台灣周邊最新演訓影片」，○五二D導彈驅逐艦「南京艦」登場。圖／取自東部戰區微博

軍事、外交、經濟、政治 北京對台制裁 力道40年來僅見

2022-08-03 18:29

超人氣

更多 >
爆台灣花9400萬遊說裴洛西訪台 發文帳號本人現身了

爆台灣花9400萬遊說裴洛西訪台 發文帳號本人現身了
現款買房行騙 華人房產經紀追詢金流才露餡

現款買房行騙 華人房產經紀追詢金流才露餡
涉槍殺紐約華裔外賣郎 嫌犯今晨飲彈自盡

涉槍殺紐約華裔外賣郎 嫌犯今晨飲彈自盡
批中國跋扈 聯電曹興誠捐30億台幣 強化台灣國防

批中國跋扈 聯電曹興誠捐30億台幣 強化台灣國防
中國外交部升級對美國反制措施：取消與暫停八項合作

中國外交部升級對美國反制措施：取消與暫停八項合作