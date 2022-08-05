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專訪台外長 以色列媒體：中國犯台比俄烏戰爭影響大

中央社台北5日電
台外交部長吳釗燮。圖／聯合報系資料照片
台外交部長吳釗燮。圖／聯合報系資料照片

以色列「經濟學人報」昨天刊出台灣外交部長吳釗燮專訪。吳釗燮指出，中國領導人專制程度更勝以往，面臨國內政經問題龐大壓力，很可能藉由製造外部危機轉移內部焦點，台灣可能因此成為替罪羔羊。

台外交部今天發布新聞稿指出，吳釗燮7月15日接受以色列「經濟學人報」（Calcalist）視訊專訪，該報昨天以「中國侵略台灣對世界的影響遠大過俄烏戰爭」為標題，並以近日美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi，前譯波洛西）訪台及中國反應強烈為背景，報導吳釗燮說明全球關注的中國可能犯台議題。

吳釗燮指出，俄羅斯與中國都是威權國家，俄國侵犯烏克蘭若未受到應有的國際制裁或付出昂貴代價，對全世界將是一場災難；同樣中國侵犯香港民主自由，迫害新疆、西藏少數民族，也引發國際社會高度關切。

吳釗燮表示，俄烏戰爭引發全球嚴重糧食與能源危機及通貨膨脹，若中國入侵台灣，對世界經濟影響將更嚴峻。台灣占全球半導體代工產業鏈生產約63%，台灣製造的10奈米以下先進製程晶片更占全球92%；若戰爭發生在台灣，影響不單是經濟面，更是對民主自由價值的嚴重威脅。

吳釗燮表示，中國公務船在東海及南海周邊的軍事挑釁行為不斷，中國與索羅門群島簽署安全協定，在非洲吉布地建立海軍基地等，讓各國擔憂此地區落入其勢力範圍；此外，中國也不斷提升在非洲及拉美地區的影響力。

吳釗燮強調，民主陣營必須團結嚇阻中國威權主義擴張，讓中國明瞭，破壞以國際規則為基礎的秩序，必會招致嚴重後果。近來國際社會高度關切台海安全，顯示台海情勢牽動全球安全秩序，唯有更多理念相近國家攜手合作，表達支持台灣立場，才能有效制止中國威權主義擴張。

吳釗燮表示，以色列的自我防衛能力及全民國防信念，非常值得台灣學習。在俄烏戰爭後，以色列加入國際制裁行列，台灣也禁止晶片輸出俄國，台以兩國應可深化合作，以具體行動展現對烏克蘭的支持。

台外交部表示，「經濟學人報」成立於2008年，隸屬以色列最大媒體集團「最新消息報」（Yedioth Ahronoth）集團旗下，為該國最大希伯來文商業日報。

以色列 晶片 烏克蘭

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