軍事、外交、經濟、政治 北京對台制裁 力道40年來僅見

美眾院議長波洛西訪台，北京大動作反制，共軍東部戰區曝「台灣周邊最新演訓影片」，○五二D導彈驅逐艦「南京艦」登場。圖／取自東部戰區微博

聯邦眾院議長波洛西 訪台，北京 兩天來大動作反制，從軍事、外交、經濟等層面全方位對台灣實施制裁，範圍之廣、力道之強，為1980年代末期兩岸恢復往來後所僅見。其中，今起連續三天將在台灣周邊的六個區域展開軍事演習，迫近台灣並對台形成包圍封鎖之勢，為1949年以來首次。

在波洛西專機日前降落松山機場後，中國立即祭出軍事壓迫台灣的行動，宣布將於4日12時起在台灣周邊六處海空域進行重要軍事演訓行動，並進行實彈射擊。共軍東部戰區也宣布，自2日晚間起，在台灣北部、西南、東南海空域進行聯合海空演訓，在台灣海峽進行遠程火力實彈射擊，在台灣東部海域進行常導火力試射。

北京也升高對美國和台灣的批判層級，中國外交部、全國人大、全國政協、中台辦、國防部等部門，2日晚間紛發聲明或談話譴責美台。中國外交部副部長謝鋒第一時間召見美國駐北京大使伯恩斯，中國駐美大使秦剛則向白宮國安會及國務院 提出嚴正交涉。

中國國務委員兼外交部長王毅3日上午點名批波洛西訪台為「鬧劇」，強調中方將採取一切必要措施，堅決捍衛國家主權和領土完整，由此產生的一切後果都由美方和台獨分裂勢力負責，「我們說到做到」。

隨後，中國宣布對台灣採取一系列經濟和政治制裁措施。在經濟制裁方面，中國國台辦發言人馬曉光表示，即日起對從台灣輸往中國的葡萄柚、檸檬、橙等柑橘類水果和冰鮮白帶魚、凍竹莢魚採取暫停輸入措施；同時，暫停天然砂對台出口。

中國海關總署公告稱，去年以來，多次從台灣輸往中國柑橘類水果中檢出檢疫性有害生物大洋臀紋粉蚧，以及倍硫磷和樂果殘留超標；今年6月，從台灣冰鮮白帶魚和凍竹莢魚包裝上檢出新冠病毒核酸陽性。為防範風險，3日起暫停台灣相關產品進口。中國商務部也表示，決定暫停天然砂對台灣出口。相關措施自3日起實施。

在政治制裁方面，中共中台辦昨宣布，將對「台獨頑固分子」採取刑事懲處措施，終身追責。昨晚還對台灣人楊智淵實施刑事拘傳審查，理由是「長期從事台獨分裂活動，涉嫌危害國家安全」。

中國國台辦也宣布，將懲戒「台獨頑固分子」關聯機構，點名「台灣民主基金會」和「國際合作發展基金會」，以及宣德能源、凌網科技、天亮醫療和天眼衛星科技四家企業，禁止中國企業團體或個人與其交往，並禁止負責人登陸。

中國外交部發言人華春瑩昨在例行記者會表示，該有的反制措施都會有，而且有關措施將是堅決有力和有效的，美方和台獨勢力將會「持續感受到」。

鎖台危機 3個第一次

影片來源：世界新聞網 一洲焦點