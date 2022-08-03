中國海關開鍘上百家台灣食品廠 恐3000產品遭禁

廈門機場的商店內，出售從台灣進口的糕餅。攝影／記者陳政錄

中國海關禁止台灣食品進口，食品業初步查證，受影響的台灣100多家食品，恐有3,000多項產品遭禁，而暫停進口到何時尚無消息。

中國註冊證號遭注記暫停進口的台灣廠商，初步查詢包括泰山、愛之味、味全、東鄉、維力、今口香、郭元益、光泉、維格、奇美、新和興、統清、味盟、家會香、舊振南、義美、三叔公、富味香、禎祥、葡萄王、台灣海洋深層水、義格實業、大漢酵素、甲芝、馬玉山、大統益、景岳等。

依據中國海關總署統計，截至2022年8月2日為止，在台灣出口的58項食品類當中，台灣企業登記3228筆，其中共 有2066筆遭中國官方列為「暫停進口」，比率約64%。

中評社報導，這次台灣食品遭禁，包餡餅類的產品將受傷最重，因為下個月就是中秋節，正值送禮旺季。據了解，其中，郭元益目前就有約人民幣500萬（約美金74萬）的產品因此卡關，讓中國台商界議論紛紛。

維格餅鳳梨酥曾經是中國客最愛的台灣伴手禮，維格餅家董事長孫國華表示，從半年前開始，中國就在縮緊相關進口程序，孫國華表示，其實他們公司產品在半年前就已被暫停進口，新冠疫情 發生這兩年多來，中國的檢疫程序復雜許多，不確定性也很高，而他們糕餅類的產品都有保存期限，如果卡關，大概就只能銷毀，所以目前公司幾乎已沒有產品出口到中國。

這波受影響的上百家台灣食品業者，暫停進口恐有3,000多項產品，何時解禁還無法得知，不過，當務之急是補件完成中國註冊程序。

根據2021年4月12日發布中華人 民共和國進口食品境外生產企業註冊管理規定。 自2022年1月1日起，銷往中國相關產品須在內、外包裝上標注在中國註冊編號或所在地區主管當局批准的註冊編號，併自2021年11月1日後開始申請，該申請流程分為二階段，第一個階段為取得在台灣核准之註冊編號，第二個階段為向中國海關總署申請在華註冊編號。