陳雅琳「重回」主播台 華視一早又出包

聯邦眾議院議長波洛西旋風訪台，華視新聞今天再出包，標題竟把立法院副院長蔡其昌打錯成蔡「啟」昌。圖／讀者提供

聯邦眾議院 議長波洛西 旋風訪台，為了處理重大新聞，華視新聞台長陳雅琳今晚以特別任務「重回」晚間7時主播台播新聞，但眼尖網友抓包，華視今天一早9時多又出包，竟把立法院副院長蔡其昌打錯成蔡「啟」昌，重要人名再度打錯，令人搖頭。

台藝大廣電系教授賴祥蔚說，蔡其昌今天是代表立法院接見波洛西，具有高度重要性，名字居然出錯。華視剛選出新任董事長，由公視董事長胡元輝兼任，如何兼顧公視與華視，尤其是華視新聞的品管改善，這次出包，反映出沒有蜜月期了，必須很快提出對策。

華視今年4月接連發生低級錯誤，不僅誤植跑馬燈，還把蔡英文 總統打成「蔡EE」，錯誤11次，成為公廣媒體笑柄，立法院多次要求國家通訊傳播委員會（NCC）調查；華視日前自行調查，從副台長到副導播、編輯等共懲處18人，卻獨缺新聞台長陳雅琳，立委大批太不合理，引發各界議論。

華視出包連連，陳雅琳自4月底請辭代總經理後，也暫停播報工作；暌違3個多月，好不容易今晚以「特別任務」重回主播台，充當一天主播，但華視又再出包。

華視表示，波洛西訪台不僅是台灣外交史上重要的一頁，更讓台灣成為全球焦點，是新聞界的大事件。身為公廣集團的華視新聞台，除動員台內主播群及記者出機採訪，與棚內連線外，更在今日波洛西離台後，由台長陳雅琳親自坐鎮1900晚間新聞；華視新聞台以全面戰鬥力，提供相關重點新聞報導。