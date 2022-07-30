台灣新增2萬1273例確診 比前一天減少7.4%

台灣新增2萬1501例COVID-19確定病例，分別為2萬1273例本土個案及228例境外移入；另確診個案中新增60例死亡。（圖：指揮中心提供）

中央流行疫情指揮中心今天公布台灣新增2萬1501例COVID-19確定病例，分別為2萬1273例本土個案及228例境外移入；另確診個案中新增60例死亡。

指揮中心發言人莊人祥表示，今天新增病例數較昨天減少約1700例，降幅約7.4%，相較上周六減少約1074例，降幅4.8%。

指揮中心表示，今日新增之21273例本土病例，為9875例男性、11385例女性、13例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(3750例)，台中市(2770例)，桃園市(2164例)，高雄市(2163例)，台北市(2067例)，台南市(1717例)，彰化縣(1066例)，苗栗縣(612例)，屏東縣(603例)，新竹縣(585例)，新竹市(549例)，雲林縣(523例)，宜蘭縣(434例)，花蓮縣(430例)，嘉義縣(347例)，南投縣(328例)，基隆市(311例)，台東縣(284例)，嘉義市(238例)，澎湖縣(167例)，金門縣(147例)，連江縣(18例)。

指揮中心指出，今日新增60例本土病例死亡個案，為37例男性、23例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、57例具慢性病史、42例未接種3劑 COVID-19疫苗 。確診日介於今(2022)年5月24日至7月27日，死亡日期介於5月22日至7月27日，詳如新聞稿附件。

指揮中心說，今日新增228例境外移入個案中，為123例男性、105例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自越南 (10例)，美國、泰國及德國(各4例)，新加坡 及印尼(各3例)，比利時、馬來西亞、西班牙及法國(各2例)，菲律賓、芬蘭、愛爾蘭、英國、香港、羅馬尼亞及韓國(各1例)，另185例感染國家調查中。入境日期介於今年7月6日至7月29日。

指揮中心統計，截至目前台灣累計1479萬4183例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含1022萬482例排除)，其中456萬7122例確診，分別為1萬9808例境外移入、454萬7260例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計8893例COVID-19死亡病例，其中8878例本土，個案居住縣市分布為新北市1962例、台北市1030例、台中市866例、高雄市807例、台南市692例、桃園市665例、彰化縣524例、屏東縣369例、雲林縣262例、南投縣256例、基隆市207例、苗栗縣199例、嘉義縣190例、宜蘭縣178例、花蓮縣147例、嘉義市144例、新竹縣137例、台東縣126例、新竹市84例、澎湖縣20例、金門縣13例；另15例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。