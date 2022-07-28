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名模姚采穎前男友自美運毒 因自白判刑減為15年半

記者王宏舜／台北報導
刑事局2010年破獲運輸第一級毒品古柯鹼案，逮捕名模姚采穎前男友苑汝琦（中）和美籍華裔男子Ricky利用空運行李夾帶古柯鹼，並起出千餘公克古柯鹼。圖／本報系資料照
刑事局2010年破獲運輸第一級毒品古柯鹼案，逮捕名模姚采穎前男友苑汝琦（中）和美籍華裔男子Ricky利用空運行李夾帶古柯鹼，並起出千餘公克古柯鹼。圖／本報系資料照

名模姚采穎前男友苑汝琦被控仲介販毒，安排牽線他人從美國走私大量古柯鹼到台灣，台最高法院2013年依共同運輸第一級毒品罪判苑無期徒刑定讞。

最高檢察署檢察總長認為部分違背法令，提起非常上訴，最高法院今年4月28日撤銷判決，發回台灣高等法院更審。高院更一審今依共同運輸第一級毒品罪改判為15年6月徒刑。

檢方起訴指出，藥頭陳榮順與苑汝琦經由男子邱亦龍居中介紹認識，苑汝琦再與Ricky Shu聯繫，由Ricky Shu在美國向墨西哥人士購買古柯鹼，伺機運輸到台灣，交給苑汝琦轉賣陳榮順。

檢方指出，Ricky Shu分別於2009年11月及2010年2月，兩度成功將價值約3萬5000美元的1公斤古柯鹼走私進口，再由苑汝琦轉交給陳榮順，苑汝琦每次從中賺取新台幣20萬元(約6680美元)的運輸費。

苑與Ricky Shu意圖營利，自美國購入第一級毒品古柯鹼私運到台灣，賣給陳榮順牟利，由苑負責聯繫買家，Ricky Shu負責取得古柯鹼及運送。2010年4月8日7時30分，由Ricky Shu將購得的古柯鹼包裝好、置於行李箱夾層內，搭乘飛機赴台，但入境時遭警方查獲，當場扣得純度72.84%、純質淨重712.84公克的古柯鹼一包，以及Ricky Shu個人要施用的4包共5.28公克、純度81.85%的古柯鹼。

苑汝琦一、二、三審都遭判處無期徒刑，但罪名不同，一、二審認為他「販毒」，第三審則是認定「運毒」。

檢察總長則認為苑汝琦2010年4月9日在檢察官偵查中，回答檢察官「Ricky帶進來的古柯鹼是不是要交給你？」時，已明確回答「是的」、「我要交給陳榮順」沒有隱瞞，且苑只有高職畢業，沒有法律專業常識，不知與Ricky Shu共同運輸、販賣古柯鹼的行為在法律上已可認屬共同運輸第一級毒品既遂，可判處死刑或無期徒刑的重刑。

檢察總長認為苑汝琦因為未獲及時告知或必要的闡明，以致在偵查中某一階段曾心存僥倖、言詞游移，但被法院認為在偵查中沒自白而沒減刑。檢察總長認為這樣的認定過苛，也有應適用減刑規定而不適用的違法，因此提非常上訴。最高法院認為非常上訴有理，判由高院更審。

高院更一審僅就最高法院撤銷發回部分審理，因苑汝琦坦承，且與Ricky Shu、陳榮順陳述一致，更一審認為他的自白與市政相符可信。更一審認定苑犯修正前毒品危害防制條例「運輸第一級毒品罪」、「販賣第一級毒品未遂罪」及懲治走私條例「私運管制物品進口罪」，因苑在偵查、原審及高院都自白犯行，依修正前毒品危害防制條例規定，可減輕其刑。

更一審認為，苑汝琦一行為同時觸犯3罪，應以較重的運輸第一級毒品罪處斷，原審以共同販賣第一級毒品罪論處並不適當，且也沒有依規定減刑。

考量古柯鹼對人體有莫大危害，苑汝琦卻為私利自美國輸入台灣販售牟利，且本件運輸古柯鹼來賣為第3次，古柯鹼重約1公斤，惡性顯然重大。在衡量苑的素行、智識程度、家庭狀況、涉案程度、犯罪動機、手段和犯後態度後，改判15年6月徒刑。本案得上訴。

毒品 高院 檢察官

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