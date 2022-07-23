美對台軍售未交貨 眾議員金映玉要求拜登政府拿出魄力

聯邦眾議員金映玉。（本報資料照片）

美國聯邦眾議員金映玉近日接受電視訪談時要求拜登 政府拿出魄力，對台灣數十億美元的軍售完成交貨，否則形同削弱台灣抵禦中國侵略的力量，向世界傳達錯誤的訊息。

南加州選出的金映玉（Young Kim）擁有韓裔背景。她近日接受福斯財經新聞網（Fox Business）主持人瓦尼（Stuart Varney）訪談，要求拜登政府表達保衛台灣的決心，把台灣已購買的武器交貨。

金映玉說：「我們需要向台灣及印太地區的盟友傳達堅定的訊息。」她指出，這樣的訊息是，如果台灣海峽發生了什麼事，美國將會現身保衛台灣。

共和黨 籍的金映玉向民主黨籍總統拜登、眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）喊話：「關於台灣問題我們必須團結，因為中國正在全世界發揮影響力，他們意圖成為經濟上的超級強權，他們想在安全區域進行軍事演習，我們需要有所做為。」

金映玉領銜與眾院 外交委員會共和黨首席議員麥考爾（Michael McCaul）共同提案的「武器出口交付解決方案法案」（Arms Exports Delivery Solutions Act）以修正案的方式納入國防授權法，法案近日在眾院通過。

主持人瓦尼露出驚訝的表情，詢問金映玉：「台灣購買數十億美元的武器，卻沒有完成交貨？」

金映玉回答：「這是我提出法案的主要原因，確保台灣投入數十億美元採購的軍事武器能夠順利交貨。我們需要把這些武器送交我們的盟友，特別是這些已經完成購買的武器。如果我們沒有依照承諾交貨，那麼我們是在傳達錯誤的訊息。」

她呼籲拜登政府展現魄力，「我們需要這麼做，讓我們的盟友可以相信我們，讓敵人畏懼我們。我們需要以魄力和領導力來加以實現」。